Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 4,5 Yıllık Hizmet Sunumunu Yaptı

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 4,5 yıllık hizmet sunumunu yaptığı toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Belediye işçilerinin hiç bir alacağı olmadığının da altını çizen Başkan Kılıç, yeniden aday olması halinde yüksek bir oy alacağını söyledi.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, başkan seçildiği 2019 yılından bu yana geçen 4,5 yıllık süreci anlatmak için basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Kılıç, Buca Bağ Evi'nde düzenlenen toplantıya, geçtiğimiz günlerde yaşadığı kaza nedeniyle tekerlekli sandalye ile katıldı. Göreve gelişinin üzerinden geçen 4,5 yıllık süreçle ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Erhan Kılıç, belediye başkanlığı için bir dönemin daha gerekli olduğu mesajı vererek, aday gösterilmesi halinde yüksek bir oy alacağından söz etti.

Cezaevi ve temizlik açıklaması

Seçim öncesi cezaevinin kaldırılacağı vaadi verdiğini ve bu vaadin gerçeğe dönüştüğünü söyleyen Erhan Kılıç, "Benim hep bir sloganım vardı 'hizmetin siyaseti olmaz' diye. Bu şiar ile yola çıktık. Birçok siyasi parti el birliği ile. Buca'nın göbeğinde olmaması gereken bir kütle vardı. En önemlisi Adnan Kahveci Caddesi'nin trafiğe açılmasıydı. Nihayet cezaevi kalktı ve yolu hizmete açtık. Şu an çok faal kullanılıyor ve Menderes Caddesi'nin yükünü azaltıyor. Fen İşlerimiz çok çok iyi çalıştı. Toplam 285 bin metrekareye yakın asfalt serimi yapıldı. 265 bin metrekareye yakın kilit parke taşı döşendi. Yaklaşık 73 yeni park alanları oluşturduk. Buca için çok önemli olan bizim çok önem verdiğimiz çalışmalardan biri Tunç Başkanımız bize yardımcı oldu ve temizlik ihalesinden kurtulduk. 28 temizlik aracını kazandırdık. Biz bunun emsallerine bakıyoruz. Belediye size çok ciddi bir ekonomik katkısı olduğunu düşünüyoruz. 1 milyonluk tasarruf ortaya çıkıyor. Buca Belediyesi, hatta Buca'nın bizim yaptırmış olduğumuz çalışmalarda ilk göreve geldiğimizde en önemli şikayetlerinden biri temizlikti. Şu anda 5-6'ncı sıralara düştü. Oran da oldukça düştü. Şu an en yüksek şikayet yollarımızın durumu. Bu nedenle bir asfalt şantiyesine ihtiyaç vardı. Saatte 160 metreküp üretim yapabilen şantiyeyi kurduk. Kilit parke üretim bandımız vardı onu da ciddi üretim yapar hale getirdik. Buca'da 263 parkımız var ve bunları ekseriyetle yeniledik" dedi.

"Buca, dünyada tanınır hale geldi"

Toplantıda belediyenin afetlerde görev alan birimi BucaKut ve diğer çalışmaları hakkında da açıklamalar yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Depreme her an hazır olmamız gerekiyor. Bunlardan biri arama kurtarma ekibi. İzmir depreminden sonra harekete geçtik ve ciddi çalışma yaptık. Araç, eğitim, tesisi olarak değerlendirdiğimizde Türkiye'nin en iyi ekiplerinden biri oldu. BucaKut ekibimizi daha da geliştireceğiz. Bunun dışında belediye misafirhanesi yaptık. 2021 yılında başladığımız bir öğrenci yurdu kazandı belediyemiz. Buca'nın en önemli problemlerinden bir tanesi devlet dışında bir öğrenci yurdu eksikliğimiz vardı. Bunu kazandık ve yakında açılışını yapacağız. Tınaztepe'de kız öğrenci yurdu ile ilgili de bir çalışma yapıyoruz, projeleri bitti. Öğrenci kenti diyoruz Buca için. Öğrencilerimiz için gençlik merkezlerimiz var. Yaklaşık 31 bin öğrencimiz buralardan faydalanmış. Buca Belediye lokantası. Bu hafta bile açabiliriz. Çok ilgi göreceğini düşünüyorum. Her gün gelip soranlar var. Özellikle günümüz ekonomisinde öğrencilerimiz için önemli olduğunu düşünüyoruz. Pandemide başladığımız dijital dershanemiz Türkiye'nin en iyilerinden oldu ve on binlerce öğrenci faydalandı. İlk göreve geldiğimde hayalim olan bir şey vardı. Buca'da bir bilim ve sanat merkezi kurduk. Bu arkadaşlarımız aldığı eğitim sonrası bir çok yarışmaya katılıyorlar. Dünyada tanınır hale geldi" sözlerine yer verdi.

Forbes Köşkü müjdesi

Forbes Köşkünü yakın bir zamanda vatandaşlara hizmet verecek bir alan olarak dönüştüreceklerinin de müjdesini veren Başkan Kılıç, "Size buradan da bir müjde vereyim. Buca'nın en önemli yerlerinden bir tanesi Forbes Köşkü. Yaşanan olaylardan sonra burayı talep tetik, prensipte kirada anlaştık bakan onay verdiğinde bize geçiyor. Burayı alıp ilçemize yakışır bir hizmet alanı olarak vatandaşımıza sunmak istiyoruz" dedi. Buca Metrosu'nun önemine de dikkat çeken Kılıç, "Buca'nın en büyük problemi yollar ve trafik. Trafik için olabilecek en iyi çözüm metro. İstediğiniz kadar yollara bakım yapın trafik sorununu yer üstünde bitiremezsiniz. Bu nedenle metro şart. Buca Belediyesi bu konuda çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyemize Buca Metrosu için teşekkür ediyoruz. Buca Belediyesi'nden hiçbir şey satılmadı. Sadece belediyenin 3-4 metre kare yeri olan zorunlu alanları sattık. Bunun dışında hiçbir satış yapmadan Buca Belediyesi 500 milyon TL'lik bir kamulaştırma yaptı" sözlerine yer verdi.

"İşçimize bir delikli kuruş borcumuz yok"

Buca Belediyesi'nin borçları hakkında açıklama yapan Kılıç, "Göreve geldiğimizde borç bütçenin 2 katıydı. Gerçekleşen bütçeye oranla devlet borcunu çıkarırsanız borcumuz yüzde 15'tir. Devlet borcunu zaten kendi dönemimizde ödüyoruz. İşçimize bir delikli kuruş borcumuz yok. Buca Belediyesi mali disiplini sağladı. Önümüzdeki dönem için 2 milyar 700 milyon TL'lik bir bütçe öngörüyoruz" diye konuştu

"Yüksek bir oy alırım"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile olan buluşmasında kendisine anlattığı sunum hakkında konuşan Başkan Kılıç, sunumunun Genel Başkan tarafından beğenildiğini söyledi. Yeniden aday olması halinde iyi bir oy alacağını belirten Kılıç, "Ayrı adaylar çıksa bile yine CHP çıkarıyor. Ben adaylaşırsam çok ciddi oy alacağımı düşünüyorum. Yaptığımız çalışmalarda tüm siyasi partilerden oy alacağımı düşünüyorum. Belediye başkanlığı yapmış olmanın aday adaylığında çok ciddi katkısı var. Şu anda Buca'yı sokak sokak biliyorum. Hangi sokağın ne ihtiyacı olduğunu, nerenin planlarının yapılması gerektiğini biliyorum. Belediye başkanlığı 1 dönem yetmiyor. Projeler yarım kalıyor. Bunların tamamlanması lazım. Kent içinde belediye başkanı 1 dönem daha yapması lazım. Engellileri de şimdi daha iyi anladım. Şuradan buraya gelirken bile zorluk çektim. Bundan sonra engelliler için çok daha yoğun çalışıp kırmızı bayrak almayı hedefleyeceğiz" diye konuştu.

Ayaklarının kırılması hakkında açıklama

Geçirdiği kaza ile ilgili ortaya çıkan spekülasyonlara da yanıt veren Başkan Kılıç, "Böyle bir deli saçması olabilir mi, bu işin devleti, polisi, hastanesi var, ambulansı var. Düştüm, ambulans geldi, paramedikler çıkaramadılar, kendim merdivenleri geri geri çıktım. Oğlum Kaan buldu beni, ufak kızım geldi 'Baba ne işin var burada' dedi. Çocukların oyun alanıydı ve o gün açık bırakılmış. İyi ki çocuklarım düşmedi. Hastaneye gittik, orada ilk müdahale yapıldı ve oradan da iki ayrı özel hastaneye geçtik. Raporumda 3,5 metreden düşme yazıyor ve ambulans raporlarım burada" diyerek belgeli yanıt verdi. - İZMİR