Başkan Ergün, il genelinde başlayan projeleri anlattı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısında Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar, Saruhanlı, Sarıgöl, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde çalışmaları başlayan projeler ile ilgili detayları paylaştı.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısında Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar, Saruhanlı, Sarıgöl, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde çalışmaları başlayan projeler ile ilgili detayları paylaştı.

Akhisar İtfaiye Amirliği binasında inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Mevcut itfaiye binamızın yerine Gençlik Merkezi, MABEM ve Koordinasyon Merkezi yapacağımızı duyurmuştuk. Bunun da inşaatına başlandı" dedi.

Saruhanlı'nın kompleks projesinde çalışma başladı

Saruhanlı için de açıklamalarda bulunan Başkan Ergün, "Saruhanlı Belediyesi işbirliğinde yapacağımızı duyurduğumuz Gençlik Merkezi, Yeraltı Otoparkı ve Kent Meydanı projesinde ilk kazmayı vurduk" diye konuştu.

Sarıgöl Kent Meydanı'nda çalışmalar devam ediyor

Sarıgöl Kent Meydanı projesinin başladığını da belirten Başkan Ergün, "Sarıgöl Belediyesi işbirliğiyle yapacağımız Sarıgöl Kent Meydanı projemizde inşaat çalışmaları devam ediyor" dedi.

Caddeler prestij kazanıyor

İl merkezindeki prestij cadde düzenleme çalışmalarına da değinen Başkan Ergün, "Manisa merkezde bulunan Atatürk Bulvarında çok az bir işimiz kaldı. Cemal Ergün Caddesindeki prestij cadde düzenlemesini tamamladık. Şimdi sıra Kenzi Caddesi'nde. Orada da freze çalışmaları başladı" şeklinde konuştu.

Cider yolunda 42 kamulaştırma yapıldı

Cider yolunda başlatılan kamulaştırma çalışmalarının hızla devam ettiğini de sözlerine ekleyen Başkan Ergün, "Cider Yolunun Menemen'e bağlanması için bildiğiniz gibi kamulaştırma çalışmaları başlatmıştık. Orada 42'nci binanın yıkımını da gerçekleştirdik. Kamulaştırma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Yunusemre ve Şehzadeler'de çalışmalar

Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki diğer çalışmalar hakkında da detaylar paylaşan Başkan Ergün, "Horozköy Şehit Hasan Kuzu Caddesi'nde altyapı ve prestij cadde çalışmalarımız başladı. Şehzadeler'de sokak sağlıklaştırma projemiz kapsamında son etap olan 3. Etabın 2. kısmına da başladık. Tüm bu projelerimiz ilçelerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Başkandan davet

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kırkağaç Gelenbe Mahallesi altyapı çalışmasıyla ilgili 15 Kasım Çarşamba, Gördes İlçe Merkezi Su İletim Hattı için ise 16 Kasım Perşembe günü halkın katılımı toplantısı düzenleneceğini ifade ederek, vatandaşları davet etti.

Dünya Bankası Kredisi kapsamında yapılacak altyapı çalışmalarıyla ilgili güncel bilgileri paylaşan Başkan Ergün, "Dünya Bankası kredisi ile yapacağımız Yunusemre Muradiye ve çevre mahalleleri altyapı ve atıksu arıtma tesisi, Kırkağaç Gelenbe altyapı çalışmaları ve Gördes Merkez 39 kilometrelik Doğal Kaynak Suyu İletim Hattını kapsayan projemizin startını vermek için artık sona yaklaşıyoruz. Muradiye mahallemiz için geçtiğimiz yıl halkın katılım toplantısını gerçekleştirmiştik. Kırkağaç ilçemiz Gelenbe Mahallesi için yarın saat 13.00'te Gelenbe Düğün Salonu'nda, Gördes İlçe Merkezi Su İletim Hattı için ise Perşembe günü saat 13.30'da Gördes Belediyesi Kültür Sarayı Mübin Sarıoğlu Konferans Salonu'nda Halkın Katılımı Toplantısı yapılacaktır" dedi.

1 milyar 420 milyon TL'lik yatırım

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı: "46,5 milyon Avro, güncel kurla 1 milyar 420 milyon TL olan bu yatırımlarımızın toplantılarına hemşehrilerimizi davet ediyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabiki amacımız bu prosedürleri tamamlar tamamlamaz artık açık ihalesine çıkmak. Teklif alma süreleri de başladı. Ocak ayı içerisinde tüm prosedürleri tamamlayarak bu yatırımları başlatma hedefindeyiz."

Atatürk'ü andı, Öğretmenler Günü'nü kutladı

Başkan Ergün sözlerini şöyle tamamladı: "Aramızdan ayrılışının 85'inci yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygıyla ve minnetle anıyorum. Aziz ruhu şad olsun. 24 Kasım'da kıymetli öğretmenlerimizin gününü kutlayacağız. Bu vesileyle öncelikle burada eğitimci kimlikleriyle aramızda olan değerli belediye başkanlarımız ve meclis üyesi arkadaşlarımız olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehit öğretmenlerimiz ile ebediyete uğurladığımız öğretmenlerimizi de rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun." - MANİSA