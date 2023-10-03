Başkan Böcek: "Falez ve Antalyaspor kavşağı kapanacak, orada yaşam alanı oluşacak"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 4. etap raylı sistem projelerinin tamamlandığını, 5. etabın proje çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "4. etap raylı sistem projemizde 6 adet battı çıktı, kavşak yapıyoruz. Falez ve Antalyaspor kavşağının üzerini proje çerçevesinde kapatacağız, orada bir yaşam alanı oluşturacağız. 4. etabın 5.5 kilometresi yer altından geçiyor. Kundu'ya kadar giden 5. etap raylı sistemi için bakanlıktan onay bekliyoruz" dedi.

Başkan Böcek, Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (KONYSİAD) güz dönemi toplantısına katıldı. Antalya ve Konyaaltı için hayata geçirdiği ve önümüzdeki süreçte yapacağı çalışmaları anlatan Başkan Böcek, dernek üyelerinin sorularını yanıtladı.

Büyükşehir Belediyesi'ni göreve geldiklerinde 6 milyar 136 milyon borçla devraldıklarını hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, "Her şeye rağmen Antalya'mız için çivi çakan iktidarıyla muhalefetiyle herkese tüm kurum kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Sadece ASAT olarak 972 milyon 909 bin 182 Euro borcumuz vardı. 4.5 yıl oldu. Şu anda bu borcu 392 milyon 350 bin Euro'ya düşürdük. Bir taraftan tasarrufa gittik, öncelikli hedefleri belirledik, yatırımlara da devam ettik" dedi.

"Lara'ya karavan park geliyor"

Gerek Konyaaltı'nda gerek diğer tüm ilçelerde ne söz verdiyse fazlasını yapmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Böcek, "Hiç kimseyi ötekileştirmeden yapmamız gereken ne varsa onu yapıyoruz" dedi. "Karavanlar en büyük sorunlardan biriydi" diyen Başkan Böcek, Konyaaltı'na karavan park kazandırdıklarını, ikinci karavan parkını da Lara'da 9 bin metrekarelik bir alanda planladıklarını aktardı.

"5 .5 kilometresi yeraltında"

3. Etap Raylı sistemin Otogar-Müze etabını 9 ay gibi kısa bir sürede tamamladıklarını anlatan Başkan Böcek, devlet eliyle yapılıyor diye lanse edilen Meydan-Expo arasındaki 2. Etap Raylı Sistem Projesi'nin 379 milyon lirasını da Büyükşehir Belediyesi olarak ödediklerini aktardı.

4. etap raylı sistem projelerinin tamamlandığını, 5. etabın proje çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Muhittin Böcek, "4. etap raylı sistem projemizde 6 adet battı çıktı kavşak yapıyoruz. Falez Kavşağı ve Antalyaspor Kavşağı'nın üzerini proje çerçevesinde kapatacağız orada bir yaşam alanı oluşturacağız. 4. etabın 5.5 kilometresi yer altından geçiyor. Kundu'ya kadar giden 5. etap raylı sistemi için de bakanlıktan onayını bekliyoruz" diye konuştu.

"Kavşaklar bizde olsa hemen yapacağız"

İller Bankası- Batı Çevreyolu arasındaki bölümün ve burada yapılması gereken kavşakların Karayolları sorumluluğunda olduğunun altını çizen Başkan Böcek, "Planlamayla ilgili sorunlar aşıldı. Askı süreci sonrası bu kavşakları karayolları yapar diye düşünüyoruz. Bizde olsa bu kavşakları anında yapacağız" dedi.

Akdeniz Üniversitesi'ne 118 milyon lira yatırımla 1797 araçlık otopark ve afet toplanma merkezi yaptıklarını aktaran Başkan Böcek, Üniversite Caddesi'yle ilgili alanın planlamasını tamamladıklarını söyledi.

Meltem Köprülü Kavşağı'nı yaparak hem ulaşımı rahatlattıklarını, hem de 33 milyon liranın belediye kasasında kalmasını sağladıklarını ifade eden Başkan Böcek, Karaman ve Kuruçay köprülerini de seçim vaatleri arasında olmamasına rağmen 67 milyon liralık yatırımla yenilediklerini kaydetti.

Kavşak düzenlemeleri ve 101 kavşakta uygulanan akıllı ulaşım sistemiyle trafiği rahatlatmaya çalıştıklarını belirten Başkan Böcek, havaalanı yolu üzerindeki Cırnık köprüsünü genişleterek 5 şeride çıkardıklarını söyledi.

"Sahil projesi zarar ediyor"

Başkan Muhittin Böcek, bugünün rakamlarıyla yaklaşık 1 milyar 502 milyon liraya mal edilen ve işletmesi 28 yıllığına verilen Konyaaltı Sahil Projesi'nde peyzaj, temizlik, güvenlik gibi işlerin sorumluluğunun büyükşehir belediyesine bırakıldığına dikkati çekerek, "Sahilin bakım maliyeti bize yıllık 20 milyon lira. Üzüntüm şudur yılda 17 milyon zarar eden bir sahil vardır. Böyle bir imzanın atılmaması lazım. İşletmelerden de aşırı derecede para toplanmaktadır. Sahilde yaz sezonunda 500, kış sezonunda da 350 personel çalıştırıyoruz. Orada kuruyan ağaca kadar sorumluluk bizim. Böyle bir şey dünyada yoktur diye

düşünüyorum" diye konuştu.

Başkan Böcek, bugünün rakamlarıyla 905 milyon liraya mal olan Boğaçayı Projesi'nin de kıyı erozyonu, sinek, sucul bitkiler sorunlarıyla sürekli gündemde olduğunu hatırlattı.

"Çevreyi koruyacağız"

Başkan Böcek, Fransız Kalkınma Ajansı'ndan (AFD) temin etikleri hazine garantisiz 59 milyon 850 bin Euro krediyle Hurma Arıtma Çamuru Yakma ve Enerji Geri Kazanım Tesisi, Lara Arıtma kapasite artırımı gibi çevrenin korunmasını sağlayacak projeleri hayata geçireceklerini dile getirdi.

"Herkesin adayıyım diye yola çıktım"

Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilirken herkesten oy istediğini hatırlatan Başkan Böcek, şunları söyledi: "Oy isterken hep şunu söylemiştim. Kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul eden ezanımıza, al bayrağımıza sahip çıkan, Cumhuriyetimizin temel değerlerine inanan, Cumhuriyetimizin kurucusu Ata'mızın yolunda yürüyen herkesin adayıyım demiştim. Yine Antalya'nın Yörük çocuğu olarak aynı azim ve kararlılıkla çalışmalara devam edeceğim." - ANTALYA