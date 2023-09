Başkan Böcek, Ahilik Haftası kutlamalarına katıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin düzenlediği 36. Ahilik Haftası kutlamalarına katıldı. Her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Böcek, "Gönlümüz, gücümüz, desteğimiz her zaman sizlerle olacak. Her sıkıntıyı birlikte aşacak, güzel günlere birlikte ulaşacağız" dedi.

Sobacılar Çarşısı içerisindeki Ahi Evran Meydanı'nda düzenlenen Ahilik Haftası kutlama programına Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, esnaf ve vatandaşlar katıldı.

Esnaflığın içinden gelen ve her zaman esnaf dostu olan bir belediye başkanı olarak Ahilik Haftası kutlamalarında yer almaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, esnafın Ahilik Haftası'nı kutladı. Ahilik Teşkilatı'nın gelenekleri, görenekleri ve köklü tarihiyle yüzyıllar öncesinden günümüze ulaşan en önemli değerlerimizden birisi olduğuna dikkat çeken Başkan Böcek, "Ahiliğin kurucusu Ahi Evran'ın ticaret ahlakına dürüstlüğe, güvenirliğe dair ilkeleri dün olduğu gibi bugün de yarında kılavuzluk etmeye devam edecektir. Ahilik sadece ticarete değil aynı zamanda insana ve topluma hizmet etmektir. Ahilik ticarette fırsatçılığı ve riyakarlığı asla kabul etmez. Ahilik meslektaşlar arasında haksız rekabetin değiş işbirliği ve yardımlaşmanın önemini vurgular" dedi.

"SİZLERDEN BİRİ OLMAYA ÇALIŞTIM"

Çocukluğunun ve gençliğinin çalışarak geçtiğini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, şöyle konuştu:

"Tarlalarda yetiştirdiğimiz ürünü pazarlarda sattık. Ahilik geleneğinde olduğu gibi tartımızın dengesini hiç bozmadık. Rahmetli babam bana 'Alan satandan umar' derdi. Pazar yerlerinde mandalina, portakal ve limon sattığımızda alan tarafına hep bir iki tane fazla vermemizi önerirdi. Her zaman helal lokmanın peşinden gittik. Allah'ıma şükürler olsun ki bu gelenek ve göreneklerle yetiştik. Bu öğretiler siyasi hayatıma da kılavuzluk etti. Bana çok şey kazandırdı. Hizmette ayrım yapmadım, emeğin ve alın terinin kıymetini bildim. Esnafımızı, çiftçimizi ve tüccarlarımızı en iyi anlayan sizlerden biri olmaya çalıştım."

SÖZÜNÜ TUTTU

Geçen yıl Ahilik Haftası'nda Antalya'ya değer katan, kentin simgelerinden olan, geçmişten bugüne geleneklerin yaşatıldığı ve bir miras özelliği taşıyan Bakırcılar ve Sobacılar Çarşısı'nın yenileneceği sözünü verdiğini hatırlatan Başkan Böcek, çarşıyı cazibe merkezi haline getirecek projenin 6 milyon 380 bin TL güncel maliyetiyle tamamladığını söyledi. Başkan Böcek, projeyle tüm dükkanların ve ortak alanların yenilediğini ayrıca sergi alanı yapılacak alanı işlevsel hale getirildiğini belirtti.

Başkan Böcek, başta antika pazarı olmak üzere birçok etkinlikleri de bu alanda gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, "Çarşı esnafımıza halkımıza ve kentimize gelen yerli ve yabancı misafirlerimize de hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.