Barış İçin Akademisyenler Bildirisi'ne İmza Atanların İhraç Davaları Devam Ediyor

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Barış İçin Akademisyenler Bildirisi'ne imza attığı gerekçesiyle ihraç edilen akademisyenlerin açtığı davalara ilişkin son verileri açıkladı. Çelenk, "Toplam 406 BAK akademisyeninden 101'i iade edildi. 136'sının göreve iadesi reddedildi. 130'unun ise dava süreci devam ediyor. İade edilenlerin 9'u hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi. 7 kişinin iade kararı onandı. Tek başına bu bile aslında nasıl bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Barış İçin Akademisyenler Bildirisi'ne (BAK) imza atan akademisyenlerin sorularına değindi. Çelenk, BAK akademisyenlerinin sorunun basit bir iş kaybı olmadığını vurgulayarak, "Terörist olarak damgalandılar, müthiş ekonomik güçlükler yaşadılar, dışlandılar, bu süreçlerde hayatlarını kaybeden arkadaşlarımız oldu. Her şeyden evvel üniversite ve üniversite nosyonu ağır bir darbe aldı" dedi.

Çelenk, BAK imzacılarının ihracı sürecinde köklü eğitim kurumlarının da zarar gördüğünü söyleyerek, BAK imzacılarının hukuk mücadelesi sürecine ilişkin de iktidara şu eleştiride bulundu:

"Tüm totaliter ve otoriter rejimler üniversiteyi hedef aldı ve bu üniversitelerde görev yapanlar ülkeleri dışına çıkmak zorunda da kaldılar. Türkiye'nin de böyle bir tarihi vardır. Zamanında Almanya'dan gelen akademisyenlere üniversitelerde yer açmak gibi. Genç Cumhuriyet döneminde. Bu süreçte de BAK imzacısı akademisyenler ABD'den Kanada'ya, İsveç'ten Almanya'ya akademik hayattan tümden kopmamak ve akademik hayatlarını sürdürebilecekleri kaynaklara ulaşmak için dünyanın her tarafına dağıldılar. Kanlarında duş alınacağının söylendiği ortamda, ağır ceza mahkemelerinde yargılandığı ortamda pek de seçenek kalmıyordu."

Çelenk, ihraçlara yönelik iptal kararlarının yargıda alınmaya başlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Toplam 406 BAK akademisyeninden 101'i iade edildi. 136'sının göreve iadesi reddedildi. 130'unun ise dava süreci devam ediyor. İade edilenlerin 9'u hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi. 7 kişinin iade kararı onandı. Tek başına bu bile aslında nasıl bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Çok sayıda iadeye rağmen bugüne kadar onanan sadece 7 karar var. Görevlerine dönen akademisyenleri de gül bahçeleri beklemiyor. Eski odalarına kavuşamadıkları gibi çalışabilecekleri rahat ortamlar sağlanmıyor. Haklarında yeniden güvenlik soruşturmaları yapılmaya başlanıyor. Davası devam edenlerde idare mahkemeleri ceza mahkemeleri gibi yeniden deliller toplamaya devam ediyor."

Çelenk, idare mahkemelerine çağrıda bulunarak, "Bugün bizlerin idare mahkemelerinden beklediğimiz bu karanlık sürecin bir parçası olmamaları. Artık beyaz bir sayfa açmaları ve tarihe bu utanç ile geçmemeleridir" dedi.