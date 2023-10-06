Balıkesir'de suçlular yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları yönünde arama kararı bulunan 3 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

BALIKESİR'in Gönen ilçesinde, Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bandırma İstihbarat Grup Amirliği Ekiplerince, çeşitli suçlara karıştıkları yönünde haklarında arama kararı bulunan 3 şüphelinin adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gönen Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bandırma İstihbarat Grup Amirliği Ekipleri tarafından, çeşitli suçlara karıştıkları yönünde haklarında ihbarlar bulunan 3 şüphelinin, ev, işyeri ve araçlarında aramalar yapıldı. Gönen Cumhuriyet Savcılığı kararıyla, Polis Özel Harekat'ında destek verdiği operasyonda şüpheli, F.A., K.A, ve R.T. yakalandı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 4 adet tabanca, 1 adet otomatik tüfek, 2 adet pompalı tüfek, 7 adet şarjör, 278 adet mermi ve 23 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)