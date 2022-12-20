Bakan Yanık: 2023-2025 yıllarında 275 faaliyeti hayata geçireceğiz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımız ile tüm alanlarda güçlü koordinasyon, çok taraflı iş birliği ve engelli bireyleri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının katılımını öngören güçlü bir vizyon ortaya koyuyoruz.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Engelli Hakları Ulusal Eylem Planımız ile tüm alanlarda güçlü koordinasyon, çok taraflı iş birliği ve engelli bireyleri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının katılımını öngören güçlü bir vizyon ortaya koyuyoruz. 31 hedefe yönelik 107 eylem alanı kapsamında 2023-2025 yıllarında gerçekleştirmek üzere 275 ayrı faaliyeti hayata geçireceğiz" dedi.

Bakan Yanık, Ankara'daki otelde düzenlenen 'engelli' temalı 'Akademi Buluşmaları-5' programına katıldı. Yanık, kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı ve engelli gibi ayrımları gözetmeksizin her bir bireyi toplumsal kalkınmanın asli unsuru olarak gördüklerini belirterek, engelli vatandaşlar için yapılan hizmetleri anlattı.

2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin 2023-2025 yılları arasındaki uygulama aracı olan ilk 'Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nı da 2 Aralık'ta duyurduklarını hatırlatan Bakan Yanık, "Ulusal Eylem Planımız ile tüm alanlarda güçlü koordinasyon, çok taraflı iş birliği ve engelli bireyleri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının katılımını öngören güçlü bir vizyon ortaya koyuyoruz. 31 hedefe yönelik 107 eylem alanı kapsamında 2023-2025 yıllarında gerçekleştirmek üzere 275 ayrı faaliyeti hayata geçireceğiz" dedi.