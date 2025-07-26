Bakan Uraloğlu: Bölünmüş yol ağımızı 29 bin 787 kilometreye çıkardık (3)

'BASRA KÖRFEZİ'NDEN ÜLKEMİZE KALKINMA YOLU KORİDORU GELECEK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde AK Parti Teşkilatı Akademisi'nde sunum yaptı. Konuşmasında, Kalkınma Yolu'nun çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "İsrail ile İran arasındaki savaşta 'Hürmüz Boğazı kapatılırsa ne olacak?' denildi. Böyle bir koridor elimizde olursa Hürmüz Boğazı'nın kapatılma riski, bizleri ve bütün dünyayı tedirgin etmeyecektir. Burada da bir aşamaya geldi. Türkiye, 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşılabilen, 1,5 milyar insanın yaşadığı, 25 trilyon dolarlık ticaret hacmi ve 51 trilyon dolarlık gayrisafi milli hasılaya sahip bir coğrafyanın tam merkezinde bulunuyor. Ülkemizin, tarihi ipek yolundan modern ipek yoluna kadar, Çin'den çıkan bir yükün Londra'ya kadar gitmesi noktasında, hem Orta Koridor hem Kalkınma Yolu Koridoru noktasında birçok görevi var. Orta Koridor, demir yoluyla geçen ve 18 günde ülkemizi kat eden bir güzergah. İlerleyen zamanda Basra Körfezi'nden, ülkemize Kalkınma Yolu Koridoru gelecek. O da Avrupa'ya geçmiş olacak ve halihazırda 35 gün, kriz anında Ümit Burnu'ndan 45 gün olan seyahat süresini 25 güne kadar indirmiş olacaktır" dedi.

'ÇİN İLE AVRUPA'NIN YÜKLERİNİN YÜZDE 30'UNU TAŞIMASINI PLANLIYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti hükümetleri döneminde ulaştırma ve altyapıya 300 milyar dolara yakın yatırım yapıldığını, bunun ekonomiye 1 trilyon dolara yakın etkisinin olduğunu ve yılda 1 milyon kişinin istihdam edildiğini belirterek, "Çin'den çıkan 'Orta Koridor', hangi güzergahları geçerek ülkemize geliyor ve buradan da Avrupa'ya gidiyor? Halihazırda işleyen bir koridorumuz var ama aynı zamanda da geliştirmemiz gereken bir koridordur bu. Bunun da 114 milyar dolarlık bir katkısı olacak ülkemize. Yine yaklaşık 150 bin insanımızın da istihdamına vesile olacaktır. İlerleyen zamanda Çin ile Avrupa arasındaki yüklerin yüzde 30'unu taşımasını planlıyoruz. Deniz yoluna göre 2 kat kısa, hava yoluna göre 4 kat daha ekonomik" diye konuştu.

'77 İL BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA BİRBİRİNE BAĞLANIYOR'

Yaptığı sunumda, 2002'de 6 bin 101 kilometre bölünmüş yol olduğunu ve sadece 6 ilin bölünmüş yollarla bağlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Yaklaşık 8,5 milyon araç vardı. Bugün 32 milyonun üzerinde araç var ve bölünmüş yolu 29 bin 787 kilometreye çıkarmışız, 77 il bölünmüş yollarla birbirine bağlanıyor ve ortalama hız 2002'de 40 kilometre saatken bugün yaklaşık 90 kilometre saate gelmiş durumda." ifadesini kullandı. Türkiye'de 3 bin 796 kilometre otoyol ağı var ve bunun 2 bin kilometreye yakını AK Parti hükümeti döneminde yapıldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir parçası, Çanakkale Köprüsü'nü bağlayacak Kınalı-Malkara arasındaki otoyol, Antalya-Alanya arası, Mersin'de Çeşmeli-Kızkalesi arası, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ve Hatay'daki otoyol çalışmaları da sürüyor" şeklinde konuştu.

'MARMARA BÖLGESİ DEĞİL TÜM TÜRKİYE TIKANIRDI'

Proje çalışmaları devam eden otoyollar da tamamlandığında Türkiye'nin 8 bin 500- 8 bin 600 kilometrelik bir otoyol ağı olacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kendi kategorisinde en geniş tabliye açıklığında dünyanın en büyüğüdür. Düşünün, şu köprünün yapılmasına karşı çıkan insanlar vardı. Bugün büyük oranı ağır taşıt olmak üzere 155 bin araç geçiyor buradan. Bunu bir anda alın İstanbul trafiğine koyun, sadece İstanbul, Marmara Bölgesi değil, bütün Türkiye tıkanırdı. İleriyi görmek, tam da bu noktada kıymetli" dedi.

'48 SAATTE BÜTÜN ÜLKEMİZİ DEMİR YOLU HATTIYLA SEYEHAT ETMİŞ OLACAĞIZ'

Bakanlığın yap- işlet- devret projesi hakkında açıklamalarda bulunan Uraloğlu, "Bu projelerin yapıldığı tarihteki tutarı 51 milyar dolar. Eğer biz, onları bugün yapmış olsaydık 87 milyar dolara yaptırmış olacaktık. Demir yollarına 2002 yılından bugüne yaklaşık 3 bin kilometre yeni hat ilave edildi. Bunun 2 bin 251 kilometresi, yüksek hızlı demir yolu hattıdır. Projesi devam eden çalışmaları bitirdiğimizde aşağı yukarı 30 bin kilometre demir yolumuz olacak. Ülkemizin her tarafını da kapsamış olacağız ve 48 saatte bütün ülkemizi, yüksek hızlı demir yolu hattıyla seyahat etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Hali hazırda işleyen aktif bir yüksek hızlı demir yolu hattı olduğunun altını çizen Uraloğlu, "Hattımız, Karaman'dan başlayıp Konya'dan İstanbul'a kadar, Sivas'tan başlayıp Kırıkkale'den İstanbul'a kadar giden bir hattımız var. 'Bu bize yetmeyecek.' diyoruz. İstanbul'dan Ankara'ya süper hızlı bir tren planlıyoruz, 350 kilometre saat hızla ve sadece 80 dakikada, bunu da hayata geçirmiş olacağız. Ankara-İzmir hattının bir bölümünü önümüzdeki sene, geri kalanını da 2027-2028'de hizmete açmış olacağız. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Karaman-Ulukışla, Karadeniz'e gidecek hattımızda bir çalışma başlattık. İstanbul'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek demir yoluna bu sene ihale yaparak seneye başlayacağız. Karadeniz'de yine bir demir yolu projemiz var" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ SENE 5G'Yİ KULLANMAYA BAŞLAYACAĞIZ'

Bu yıl içerisinde 5G ihalesinin yapılacağını açıklayan Bakan Uraloğlu, "Önümüzdeki sene 5G'yi akıllı telefonlarımızda kullanmaya başlamış olacağız. Akıllı ulaşım sistemlerini bütün ulaştırma sektöründe kullanıyoruz. Elektrikli araçlar, internet erişimli araçlar noktasında bir taraftan devam ediyoruz. Elektrikli araç sayısı 250 bine yaklaştı. Şarj soketi sayısı da 30 bini geçmiş durumda. Bu noktada da iyi durumdayız. Sosyal medyada yeterince meraklıyız; Instagram'da 58, YouTube'da 57,5, WhatsApp 52, TikTok 40, Facebook 35, X 20 ve LinkedIn'de de 19 milyon. Burada bir merakımız var ama burayı da disipline etme adına gerçekten gayretimiz var. Yasaklama zihniyetiyle değil doğru mecralarda ve platformlarda, doğru insanlar ve doğru bilgileri karşılaştırma gayretimiz var. Bu arada Baykar Grubu, Next'i de devreye aldı. Ben de orada paylaşmaya başladım. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Mehmet İNAN- Yiğithan HÜYÜK/ BURSA,