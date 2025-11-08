Bakan Uraloğlu: "Antalya-Mersin Bölünmüş Yol Projesinde 440 kilometrenin 400 kilometresini bitirdik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Gazipaşa Yat Limanı açılışına katıldı. Bakan Uraloğlu, "Gazipaşa Yat Limanı, 208 yat bağlama kapasitesiyle yalnızca bir marina değil, aynı zamanda turizm, ticaret ve sosyal yaşamın merkezi olacak bir yaşam alanıdır. Akdeniz'imizin incisi Gazipaşa'mızı uluslararası yat turizminin stratejik bir üssü haline getirme yolunda attığımız bu güçlü adım, bölgemizin ekonomik kalkınmasına, istihdamına ve küresel rekabet gücüne kalıcı katkı sağlayacaktır " dedi. Bakan Uraloğlu ayrıca Antalya- Mersin Bölünmüş Yol Projesinde 440 kilometrenin 400 kilometresini bitirdiklerini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da Gazipaşa Yat Limanı açılışına katıldı. Bakan Uraloğlu, "Özellikle bu yıl içerisinde denizcilik sektörümüz açısından çok büyük iki önemli başarıya imza attık. İlk olarak uzun yıllardır dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasında olan Ambarlı, Kocaeli, Tekirdağ ve Mersin Limanlarımızın yanına bu yıl ilk kez listeye giren Aliağa Limanımızı da ekledik. Aliağa limanımız 91. sıradan ilk kez ilk 100 liman listesinde yer aldı. Dünyanın en fazla konteyner elleçleyen 100 limanı arasında 5 limana sahip olmamız da ülkemizin deniz lojistiğindeki gücünü küresel arenada tescil etti. Bu başarımızı bir de Türk denizciliği açısından ülkemize adeta sınıf atlatan tarihi bir başarıyla daha taçlandırdık. 2002 yılında 8,9 milyon dedveyt ton ile 17. sırada yer alan filomuz, 2025 yılının ilk yarısında 2 bin 203 gemiyle 53,1 milyon dedveyt ton kapasiteye ulaşarak dünya deniz ticaretinde ilk 10'a yerleşti. Bu, 2002'ye göre yaklaşık 6 kat büyüme anlamına geliyor. Türkiye, artık lider denizci ülkeler arasında sancağını çok daha güçlü bir şekilde dalgalandırıyor. Şimdi hedefimiz, bu başarıyı daha da ileriye taşımak. Yine gemi inşa sanayimiz de 94 binden fazla kişiye istihdam sağlayarak küresel ölçekte güçlü bir konumdadır. 85 faal tersaneyle gemi siparişinde dünyada 9'uncu, tonajda 11'inci sıradayız. 2024'te 1,91 milyar dolarlık gemi ve yat ihracatı gerçekleştirdik. 23 gemi geri dönüşüm tesisiyle de dünyada 4'üncü, Avrupa'da lider konumdayız" dedi.

Denizlerin kendilerine sunduğu imkanları en iyi şekilde değerlendirmek için çalıştıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Bu noktada ülkemiz, coğrafi konumu, etrafını saran denizleri, iklimi, kültürel, tarihi ve doğa harikası zenginlikleri yat ve kruvaziyer turizmi açısından da küresel bir hazine. Her gün maviyle yeşilin kucaklaştığı farklı bir koya demir atabilen, doğayla iç içe bir deneyim sunan; binlerce yıllık antik kentleri, Likyalılardan Osmanlı'ya uzanan medeniyet izlerini, Karadeniz'in yemyeşil kıyılarından Ege'nin eşsiz mutfağına, Marmara'nın boğaz manzaralarından Akdeniz'in turkuaz sularına dek uzanan; eşsiz bir coğrafya, kültürel zenginlik ve doğal güzellik mozaiği sunan eşsiz bir ülkeyiz. Özetle Türkiye hem yat hem de kruvaziyer turizmi açısından çok büyük fırsatlara sahip. Gururla belirtmek istiyorum ki son 23 yılda inşa ettiğimiz yeni yat limanlarıyla, sürekli artan bağlama kapasitesiyle ülkemizi yat turizminin yeni cazibe merkezi haline getirdik. 2002'de 41 olan yat limanı sayımızı 23 sene içeresinde Yalova'dan Seferihisar'a, Çeşme'den Didim'e, Mersin'den Kaş'a, Gökova'dan Alanya'ya ve en son yine Antalya Demre'de ve şimdi de Gazipaşa'da inşa ettiğimiz yat limanlarını hizmete alarak 65'e çıkardık. 8 bin 500 olan bağlama kapasitemizi de yaklaşık 26 bine yükselterek 3 katından fazla arttırdık. Yani daha büyük yat limanları yaptık. Yapımı devam eden Datça Yat Limanı, Tekirdağ Yat Limanı, İstanbul'da Haliç Yat Limanı ve Kompleksi ve Mersin Aydıncık Yat Limanları ile bu vizyonu daha da büyüteceğiz. İnşallah, Akdeniz kıyılarımızın doğusundaki deniz turizmi etkinliğini artıracak projelerimizden biri olan Mersin Aydıncık Yat Limanı'nın altyapı inşaatını bu yıl bitmeden tamamlamayı ve üst yapı tesisleri ihalesine çıkmayı hedefliyoruz. Yine, burada yeri gelmişken altını çizmek istiyorum ki kruvaziyer turizminde de dünya markasıyız. Kuşadası, İstanbul, Bodrum limanlarımız dünyanın dört bir yanından misafir ağırlıyor. 2025'in ilk 10 ayında limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 artışla bin 278 oldu. Kruvaziyerle gelen yolcu sayısı ise 2 milyon 21 bini aştı. Düşünün, standart bir şehirlerarası otobüs 50 yolcu taşıyor; bu yıl limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcuları, tam 40 bin 420 otobüs dolusu insana denk geliyor. ya da Gazipaşa'nın nüfusunun yaklaşık 55 bin kişi olduğunu düşündüğümüzde; bu yıl kruvaziyerlerle gelen yolcu sayısı, Gazipaşa'nın 37 katı nüfusa ulaşıyor. Biz zaten bu yıl 2 milyon yolcu sınırını rahatlıkla aşacağımızı öngörüyorduk. Ama bu başarıyı yılın 10. ayında katladık. Bugüne kadar 2 milyon yolcu sayısını sadece 2011 ve 2013 yıllarında geçmiş ve 2013 yılında 2 milyon 259 bin yolcuyla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırmıştık. Ama artış oranlarımız gösteriyor ki inşallah bu yıl bu sayıyı geçerek yeni bir rekor kıracağız. Bugün burada, Gazipaşa Yat Limanı ile deniz turizmimize yeni bir nefes, yeni bir hareket, yeni bir bereket daha katıyoruz" diye konuştu.

Gazipaşa Yat Limanı ile de kenti uluslararası yat turizminin merkezi yapma yolunda önemli bir adım daha attıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Gazipaşa Yat Limanı, 208 yat bağlama kapasitesiyle yalnızca bir marina değil, aynı zamanda turizm, ticaret ve sosyal yaşamın merkezi olacak bir yaşam alanıdır. Akdeniz'imizin incisi Gazipaşa'mızı uluslararası yat turizminin stratejik bir üssü haline getirme yolunda attığımız bu güçlü adım, bölgemizin ekonomik kalkınmasına, istihdamına ve küresel rekabet gücüne kalıcı katkı sağlayacaktır. Proje çerçevesinde; 600 metre ana mendirek, 193 metre tali mendirek, 676 metre rıhtım, 320 metre yüzer iskele, 3 bin 863 metrekare üstyapı, mekanik-elektrik altyapılar, drenaj, arıtma, peyzaj ve yangın hatlarıyla Gazipaşa'ya yaraşır modern, güvenli ve sürdürülebilir bir yat limanı inşa ettik. Bu limanımız, yat turizmini 12 aya yayarak bölgeye kış aylarında da canlılık getirecek. Bakım, konaklama ve kışlama hizmetleriyle yat sahiplerine eşsiz bir deneyim sunacak. Yat kulübü etkinlikleri, restoranlar, sosyal alanlar ve fuarlarla günübirlik ziyaretçileri, turistleri ve tekne meraklılarını Gazipaşa'ya çekecek, doğrudan ve dolaylı istihdamla bölge halkına yeni iş imkanları da sağlayacaktır. Ayrıca, yabancı bayraklı teknelerin uzun süreli konaklamalarıyla da ülke ekonomimize doğrudan döviz girdisi sağlanacak. Gazipaşa Yat Limanı, sadece bir marina değil; mavi vatanımıza nefes, denizciliğimize hareket, milletimize bereket kazandıran bir eserdir. Türkiye Yüzyılı her alanda olduğu gibi yat ve kruvaziyer turizminin de yüzyılı olacaktır. Bu düşüncelerle, Gazipaşa Yat Limanı'nın projelendirilmesinden yapımına emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, yüklenici firmalarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Gazipaşa Yat Limanı'mızın Gazipaşa'mıza, Antalya'mıza, ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl içerisinde Alanya Çevre Yolu'nun büyük bir kısmını bitirerek de hizmete açmış olacağız"

Bakanlık tarafından yapımı devam eden diğer projeler hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Antalya'ya da inşallah İstanbul'dan başlayan Burdur üzerinden bir hızlı tren hattımızı getireceğiz. Projesi bitti. Şu anda Antalya-Alanya otoyolu hakkında ise aslında biz o yolu Alanya'nın çıkışına kadar uzatacaktık ama o günkü şartlarla buna imkan oldu ve böyle bir karar verdik. Biz hem Denizli'den gelen hattı hem İstanbul'dan gelecek olan hattı Antalya'ya kadar getirip oradan çevre yoluyla da beraber Alanya otoyoluna bağlayacağız. Alanya yolunu da tam tamamlayarak Gazipaşa'ya çıkış vermiş olacağız. Esasında biz şu anda devam eden Antalya-Mersin Bölünmüş Yol Projesinde 440 kilometrenin 400 kilometresini bitirdik. Geri kalan kısmı da bitirmek için çalışmalarımıza başladık. Bu yıl içerisinde Alanya Çevre Yolu'nun büyük bir kısmını bitirerek de hizmete açmış olacağız" dedi. - ANTALYA