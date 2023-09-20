Bakan Özhaseki, Türk İş İnsanlarıyla Buluştu

TÜRK İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTU

Bakan Özhaseki, New York'ta Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, ASKON ABD Temsilcisi Ayhan Özmekik ve ABD'deki Türk iş insanları ile bir araya geldi. Özhaseki, çevre dostu ve yeşil üretimin önemine vurgu yaparak, Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin yalnızca bir geri kazanım olmaktan çıktığını ve uluslararası bir prestij meselesi haline geldiğini belirtti. Türk iş insanlarının sorunlarını ve taleplerini dinleyen Özhaseki, "Hem yurt içinde hem yurt dışında başarılı çalışmalara imza atan kardeşlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.