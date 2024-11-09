Bakan Memişoğlu: Yenidoğan komisyonu, yeni bilimsel rehberler oluşturacak (2)

KONGREYE KATILDI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya Valiliği'ni ziyaretinin ardından Sağlık ve Sigorta Yöneticileri Derneği'nin (SASDER) 11'inci Ulusal Kongresi'nin açılışına katıldı. Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık hizmeti sunumunda dünyada örnek alınan, örnek gösterilen, özellikle son 20 senede gelişmiş bir sağlık hizmetini hem altyapısıyla hem insan gücüyle sunan bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin sadece kendi vatandaşlarına değil çevresindeki bütün ülkelere, dünyanın en uzak ülkelerinden bile hasta tedavi edebilme yeteneğine sahip olan bir ülke olduğunu kaydeden Bakan Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı olarak şu anda en büyük hedeflerimizden biri de üreten sağlık dediğimiz teknoloji, bir de bilimi de üretebilecek hale getirmek. Hizmetin yanında Türk sağlık sistemi, Türk bilim dünyası, Türk teknoloji altyapısı buna müsait. Onun için Türkiye Sağlık Enstitüsü ve Başkanlığımız vasıtasıyla bilim insanının, finansın, artı devletin alım gücünü kullanarak inşallah bu konuda da sağlık hizmetinde olduğu gibi dünyaya örnek bir ülke haline gelecek" dedi.

'İNSANLARIMIZIN SAĞLIKLI KALMA TARAFINI DAHA ÇOK ÖNEMSEMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Memişoğlu, en önem verilen konulardan biri olarak hastalık sigortası üzerinden sistem geliştirdiklerini anlatarak, "Ama Türkiye'de bundan sonra özellikle koruyucu sağlık, temel sağlık hizmetlerinin önemli hale gelmesini ve insanların daha hastalanmadan sağlığını koruması ve Sağlık Bakanlığı'nın da bu konuda destek verip bunu ön plana çıkartmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani esasında gerçekten Sağlık Bakanlığı olmak istiyoruz. Hastalık bakanlığından çok Sağlık Bakanlığı tarafını, sağlığın, koruyucu ve hastalanmadan insanlarımızın sağlıklı kalma tarafını daha çok önemsemeye çalışıyoruz. Tabii ki tedavi edici hastalık tarafını da yöneteceğiz, en iyi şekilde bugün olduğu gibi gelecekte de olacağız" diye konuştu.

DAHA ETKİN VE İYİ SAĞLIK HİZMETİ

Aile hekimliği tartışmalarına yönelik Antalya Valiliği'ndeki açıklamalarını kongrede de tekrarlayan Bakan Memişoğlu, ilk defa aile hekimliği yönetmeliğinde değer bazlı sistemi ve iyi aile hekimliğini teşvik ederek, hekime daha çok kazanç elde ettirmeyi ve aslında sorumluluğunu kendisine taşıttırarak yapmak istediklerini söyledi. Daha etkin ve daha iyi sağlık hizmeti vermek için çabaladıklarını dile getiren Bakan Memişoğlu, "Ama illaki özellikle finansman tarafı yönetenler, bu işin regülasyonunu iyi yapmanız gerekir. Bizler her ne kadar sağlık hizmetini ve üretimini, teknolojisini üretsek de sizlerin özellikle finans tarafının da etkin sürdürülebilir ve adil olması gerekir. ve hepimizin yaptığı iş, insana dokunmaktır, insana direkt hizmet ediyoruz. Finansçısı da, temizlik elemanı da, güvenlik elemanı da, sigortacısı da, hizmetçisi de insanlarımıza hizmet ediyoruz" dedi.

DENETİM İÇİN BRANŞLARA GÖRE BİLİM KOMİSYONLARI OLUŞTURULACAK

Dezenformasyonlara, algı yönetimlerine değil, gerçeklere ve gereğine göre hareket edeceklerini de ifade eden Bakan Memişoğlu, konuşmasının ardından soruları da yanıtladı. Bugünkü denetimlerin müfettişler ve denetim elemanlarıyla yapıldığından bahseden Memişoğlu, farklı yöntemlerle birçok denetimle ilgili ilk uygulamanın geçen hafta yapıldığını ve gelecek haftalarda da farklı yöntemlerle denetimlerin devam ettirileceğini söyledi. Memişoğlu, branşlarla ilgili bilim komisyonları, denetim ve işleyiş mekanizmaları oluşturacaklarını da açıkladı.

Bakan Memişoğlu, açıklamasında, "Türkiye'yi sağlıkla ilgili dünyanın şansı olarak görüyoruz. Türkiye'deki sağlık çalışanlarını ve sağlığın hizmet şeklini dünyaya örnek olarak görüyoruz. 1923'ten başlayan Sağlık Bakanlığı trenine baktığım zaman Türkiye Cumhuriyeti ve bizler çok büyük bir grubuz, sektörüz. Türkiye'nin lokomotif sektörü olabilecek Türkiye'yi başka yerlere getirebilecek bir sektörüz. Bu nedenle bunun finansmanıyla beraber tedavi algoritmalarını oturacağız, çalışacağız. Bunu çözebiliriz, sağlık politikası kurumlarımız var. Ama esas sahadaki hocalarımız, sahada çalışan hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız vasıtasıyla dünyaya örnek olacak şekilde birleştireceğiz" dedi.

'DÜNYANIN SAĞLIK SİSTEMİNDE ÇOK ETKİN HALE GELEBİLECEK BİR YAPIMIZ VAR'

Türkiye'nin sadece kendi insanına sağlık üreten ya da sağlık hizmeti veren küçük bir ülke olmadığını aktaran Bakan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün Avrupa ülkelerinin bazıları maalesef çökmüş sağlık sistemlerini nasıl düzelteceklerini düşünmeden, bizim bazı, işte vicdanı olmayan, yanlış olan çürük elmaların üzerinden sağlık sistemimizi eleştirip, 'Buraya niye hasta geliyor' diye engellemeye çalışan kötü niyetli ülkelerdeki insanlara bile sağlık hizmeti verebilecek kapasiteyiz. Onlara en iyi sağlık hizmetini verebilecek, orada da olsa burada da olsa sağlık hizmetini sunan, yöneten insanlarız. Bizim sadece Türkiye'deki sağlık hizmetlerinde değil, sağlık üretimini teknolojisinde değil esasen dünyanın sağlık sisteminde çok etkin hale gelebilecek bir yapımız var."

Mehmet ÇINAR/ANTALYA,