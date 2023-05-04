Bakan Kurum Tuzla'da işçilerle buluştu

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Tuzla'da tersanede çalışan işçilerle bir araya geldi. Kurum, "14 Mayıs'a çok az bir zaman kaldı. Bir tarafta eserleri, hizmetleri olanlar, ülkenin geleceğine dair hayalleri olanlarla var. Diğer tarafta ise bu ülkenin geleceğine dair tek bir hayali, hedefi olmayanlar yarışacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Tuzla'da tersanede çalışan işçilerle bir araya geldi. Programa AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve çok sayıda işçi katıldı. Bakan Kurum yaptığı konuşmada, "Sizler sadece birer tersane işçisi değilsiniz. Çakabey'in, Hızır Reis'in, Oruç Reis'in torunlarısınız. Bugün bizleri ağırladınız, bizlere gönlünüzü açtınız. Bizleri bir kardeşiniz olarak bağrınıza bastınız. Sevginizi, muhabbetinizi bizlerden esirgemediniz. Yaptığımız her dev eserin gizli kahramanları olan işçi kardeşlerimizle, sizlerle bir arada olmaktan büyük şeref duyuyorum. Allah sizlerden razı olsun. İstanbul'umuzdayız, işçinin, emekçinin şehrindeyiz. Sanayinin, ticaretin, emeğin, göz nurunun, alın terinin şehrindeyiz. Milli gemilerimiz; Heybeliada'dan Burgazada'ya, Kınalıada'dan, İHA ve SİHA'larımızı göklere taşıyan uçak gemimiz TCG Anadolu'ya kadar, yerli ve milli savunma sanayimize, ülkemizin tam bağımsızlığına değer katan işçi ve emekçi kardeşlerimizin huzurundayız. Biliyoruz ki bizim medeniyetimiz; ülkemizi alın teriyle yükselten, kalkındıran işçi kardeşlerimizin emeğini her zaman 'kutsal' kabul etmiştir. Öyle ki işçinin hakkını daha alın teri kurumadan veririz" diye konuştu.

TCG ANADOLU GEMİSİNİ YAPAN TERSANEYİ DE ZİYARET ETTİ

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