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Bakan Kurum Riyad'da Çölleşme ile Mücadele Konferansı'na Katıldı

Bakan Kurum Riyad'da Çölleşme ile Mücadele Konferansı'na Katıldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Riyad'da İran, Filistin, Somali ve BM temsilcileriyle görüştü. Gazze'ye destek vurgusu yapıldı ve Türkiye'nin COP31 adaylığına destek istendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Riyad'da İran Tarım Bakanı Gulam Rıza Nuri Gızılçe, Filistin Tarım Bakanı Rezq Salimia, Somalili mevkidaşı Khadija Mohamed Al Makhzoumi ve Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi İcra Direktörü Ibrahim Thiaw ile görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (COP16) Taraflar Konferansı çerçevesinde bulunduğu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Kurum, Riyad programının ikinci gününde İran Tarım Bakanı Gulam Rıza Nuri Gızılçe ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede çevre, kuraklık ve çölleşmeyle mücadeleye ilişkin iki ülkenin iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

" Gazze'nin yaralarını sarmaya hazırız"

Bakan Kurum, ikili temasları çerçevesinde Filistin Tarım Bakanı Rezq Salimia ile de bir araya geldi. Soykırım yüzünden tarım arazilerinin de zarar gördüğüne, su kaynaklarının tahrip edildiğine dikkat çeken Bakan Kurum, "Gazze'nin yaralarını sarmaya yönelik her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu yineliyoruz" dedi.

BM ile iş birliği vurgusu

Bakan Kurum daha sonra Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi İcra Direktörü Ibrahim Thiaw ile görüştü. Kurum, kuraklık, göç, arazi mülkiyeti ve finans gibi konuların ele alındığı görüşmede, Türkiye'nin BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası ile yakın iş birliğinin güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu.

Türkiye'nin COP31 adaylığına destek talebi

Bakan Kurum, Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Khadija Mohamed Al Makhzoumi ile de bir araya geldi. Kurum görüşmelerinde Türkiye'nin COP31 başkanlığına adaylığı için destek beklentilerini dile getirdi. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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