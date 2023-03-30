Bakan Kurum: 1 yıl sonra yeni Nurdağı ve yeni İslahiye'yi inşa edeceğiz

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Önce temellerimizi atacağız sonra da 1 yıl sonra yeni Nurdağı ve yeni İslahiye'yi inşa edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlık bünyesinde bir STK olarak kurulan 'Doğanın Anneleri' derneğinin Nurdağı ilçesinde düzenlediği iftar programına katıldı. İftara Bakan Kurum'un yanı sıra, sanatçı Hülya Koçyiğit ile dernek yönetimi katıldı. İftarda çocuklar için ayrılan masalarda hamburger ikram edildi.

Hülya Koçyiğit ise Doğanın Anneleri derneği ile bir arada çalışmalara katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, hep birlikte yaraların sarılacağını belirterek, "Elbette bütün Türkiye gözyaşları döktü. Günlerce depremzede kardeşlerimiz için bir yandan gözyaşı döktük. Neyimiz var ise yetiştirmeye ve destek vermeye çalıştık. Ama bugün buraya geldik, bu büyük acılardan sonra tekrar umudum yeşerdi. Çünkü devletimiz tüm imkanları ile vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Yarın umuttur ve bizi canlı tutar. Buradaki çocuklar ve onların gözlerinde ışıltılar bana tekrar umudu hatırlattı. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeden birlikte yaralarımızı saracağız. İnşallah iyi ve mutlu günlere hep birlikte ulaşacağız" dedi.