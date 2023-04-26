Bakan Kirişci: Çiftçilerimize 4,5 milyar lira sulama desteğimiz olacak (2)

PARTİ TEŞKİLATI VE KANAAT ÖNDERLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra AK Parti teşkilat ve mahalle başkanları, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Burada konuşma yapan Bakan Kirişci, Türkiye'nin 21 yıllık AK Parti iktidarları döneminde dünyanın imrendiği bir ülke haline geldiğini kaydetti. Türkiye'nin dün gündemi belirlenen ama bugün ise gündem belirleyen bir ülke haline geldiğini ifade eden Kirişci, şunları söyledi:

Dış güçlerin Türkiye'nin mevcut gidişatından rahatsız olduğunu, bunların vesayet odakları çerçevesinde içerideki uzantılarını kullanarak bir manipülasyonun içinde olduklarını belirten Bakan Kirişci, "Ben size soruyorum, Allah muhafaza 14 Mayıs akşamı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olsa yapacakları herhalde şu olur; Suriye'den askerlerimizi çekerler doğru mu? Çünkü bunu taahhüt ediyorlar. Havada uçan İHA'larımızı, SİHA'larımızı, F-16'larımızı, bunları hangara kapatırlar mı ? Evet kapatırlar. ve bunlar paslanmaya başlar mı başlar. Çünkü biz Devrim otomobilinin başına geleni biliyoruz. Peki bunlar kimi çağırılar meclise, mecliste kiminle iş tutarlar, PKK'nın uzantısı olanlarla. Ben size soruyorum; 'bu ülkede huzur olur mu, bu ülkede güven olur mu?" diye konuştu.