Bakan Kirişci biçerdövere binip pamuk hasat etti

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci :

" Türkiye, dünya pamuk üretimde 7.sırada"

"Renkli pamuklar ülkemizin gündeminde yer almaya başladı"

ADANA - Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Adana'da biçerdövere binerek pamuk hasat etti. Türkiye'nin pamuk üretiminde önemli ülkelerin başında geldiğini aktaran Kirişci, "2021 yılında 2 milyon 250 bin ton olan üretimimizin bu yıl 2 milyon 500 bin ton olmasını bekliyoruz" dedi. Öte yandan Bakan Kirişci, renkli pamuğun öneminden de bahsetti.

Bakan Kirişci, Karataş ilçesine bağlı Yemişli Mahallesi'nde Vedat Metin'e ait tarlada düzenlenen pamuk hasadı etkinliğine katıldı. Bakan Kirişci biçerdövere binerek pamuk hasat etti. Biçerdöverden inen Bakan Kirişci ardından da eliyle pamuk topladı.

"Rekoltede yüzde 11.1'lik artış bekleniyor"

Burada konuşan Bakan Kirişci, dünya pamuk üretiminin yüzde 80'inin Türkiye'nin de arasında bulunduğu 7 ilde yapıldığını söyledi. Kirişci, "Bunların başını yüzde 23 ile Çin, yüzde 21 ile Hindistan, yüzde 15 ile Amerika Birleşik Devletleri ardından da Brezilya, Pakistan, Avustralya ve yüzde 3 ile Türkiye bu listede yer almaktadır. Türkiye, 2021-2022 pamuk üretim sezonunda 7. sırada olmaya devam edecek ve verimde 3. sırada, pamuk ithalatında 5., pamuk ihracatında ise 11. sırada olacağını söyleyebiliyorum. 2020-2021 pazarlama yılında çiğit olarak yeterlilik oranı yüzde 103.7 düzeyinde olan pamukta 2021 yılında 2 milyon 250 bin ton olan üretimimizin bu yıl 2 milyon 500 bin ton olmasını bekliyoruz. Bu da yüzde 11.1 artış anlamına geliyor bu TÜİK tahminleri" diye konuştu.

" Adana, Türkiye pamuğunun yüzde 5'ini karşılıyor"

Türkiye pamuğunun yüzde 5'inin Adana'dan karşılandığını aktaran Bakan Kirişci, "Adana ilimiz geçmişte özellikle pamuk üretiminde çok önemli bir yere sahipti ama bu sıralamadaki yerini başka vilayetlerimize kaptırmış durumdayız. 2021 yılında 218 bin 901 dekarlık alanda 519 kilogramlık ortalama verimle 113 bin 689 ton ürün elde edilmişken ülkemizdeki pamuğun yüzde 5'ini Adana üretmektedir. 2022 yılında dekarda ortalama 500 kilogram verim ile bunun 150 bin tona çıkmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

"Renkli pamuklar hak ettiği desteği görecek"

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 'Sarı Gelin' ve 'Gelinlik' isimli renkli pamuklardan bahseden Bakan Prof. Dr. Vahit Kirişci, "Tekstil endüstrisinde ekoloji kavramlarının ortaya çıkmasıyla renkli pamuk da artık ülkemizin ve Adana'mızın gündeminde yer almaya başladı. Biraz önce gerek 'Gelincik', gerekse de 'Sarı Gelin' olmak üzere bu renkli pamuk türlerimizi inceledim. Bunlar benim daha önceden görmediğim çeşitlerdi. Bu çeşitleri bizim yapacağımız iyi bir çalışma ile gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde hak ettiği yerde olacağını düşünüyorum. Bu renkli pamuğun çevreye ve insan sağlığına duyarlı olması nedeniyle bu pamuğu öne çıkartacak gibi duruyor" dedi.

Bakan Kirişci'ye pamuk hasadı etkinliğinde Adana Valisi Süleyman Elban ve milletvekilleri eşlik etti.