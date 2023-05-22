Bakan Kasapoğlu memleketinde pazar alışverişi yaptı

Önceki gün İzmir ve Manisa'nın ilçelerinde seçim çalışması yürüttükten sonra memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde geceyi geçiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sabahın erken saatlerinde semt pazarı ve esnaf ziyareti yaptı.

Önceki gün İzmir ve Manisa'nın ilçelerinde seçim çalışması yürüttükten sonra memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde geceyi geçiren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sabahın erken saatlerinde semt pazarı ve esnaf ziyareti yaptı. Pazar esnafından alışveriş yapan Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretlerinin yanı sıra Kula grisi TOGG da ilçenin kent meydanında vatandaşların beğenisine sunuldu.

28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için çalışmalarını sürdüren Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önceki gün İzmir'de başladığı programını memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde tamamladı. Beraberindeki heyet ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılan spor tesisinde geceyi geçiren Bakan Kasapoğlu, sabahın erken saatlerinde semt pazarında esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. İlçe protokolünün de eşlik ettiği ziyaretler çerçevesinde pazar esnafı ve Kulalı hemşehrileri ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, esnaf ve vatandaşlarla tek tek sohbet edip istek ve sorunlarını dinledi. Pazar esnafından bol bol alışveriş de yapan Bakan Kasapoğlu, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen hemşehrilerini kırmayıp kitap ve çeşitli hediyeler de dağıttı. 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimleri için Kula halkından destek isteyen Bakan Kasapoğlu, öğle saatlerine kadar yaptığı ziyaret ve temasların ardından Alaşehir ilçesindeki programına katılmak için memleketi Kula'dan ayrıldı.

Öte yandan, Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretlerinin yanı sıra Kula grisi TOGG da Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda Kula halkının beğenisine sunuldu. 6 renkten birinin Kula olmasından dolayı gururlu olduklarını dile getiren vatandaşlar, Kula grisi TOGG ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirip aracın içini deneyimledi. - MANİSA

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