Bakan Kacır: 'Etrafı ateş çemberiyle sarılı zor bir coğrafyada yer alan Türkiye, istikrar ve güven adresi olarak fırtınalara göğüs geriyor'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Küresel ticarette belirsizliklerin yükseldiği, korumacılığın arttığı bir dönemi müşahede ediyoruz. Tüm dünyada kırılganlıklar derinleşirken, etrafı ateş çemberiyle sarılı zor bir coğrafyada yer alan Türkiye, istikrar ve güven adresi olarak fırtınalara göğüs geriyor" dedi.

İstanbul Finans Merkezi'nde Refinansman Kefalet Programı İmza Töreni gerçekleştirildi. KOSGEB öncülüğünde gerçekleştirilen programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

"Türkiye bugün, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülkedir"

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Küresel ticarette belirsizliklerin yükseldiği, korumacılığın arttığı bir dönemi müşahede ediyoruz. Tüm dünyada kırılganlıklar derinleşirken, etrafı adeta ateş çemberiyle sarılı zor bir coğrafyada yer alan Türkiye, hamd olsun istikrar ve güven adresi olarak fırtınalara göğüs geriyor. Geçtiğimiz yılın 3. Çeyreğinde yüzde 3,7 oranında büyüyen ekonomimiz, kesintisiz yükselişini 21 çeyrektir sürdürüyor. Milli gelirimizi 1 trilyon 538 milyar dolara taşıdık. 2002'de 36 milyar dolar düzeyinde olan yıllık ihracatımız, imalat sanayimizin öncülüğünde 273,4 milyar dolara çıktı. Türkiye bugün, Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülkedir. Elbette tüm bu başarıları; her bir sektörümüzün önünü açan, potansiyelini harekete geçiren ve gücüne güç katan hamlelerimiz ile başardık. İstihdamın yüzde 69'unu sağlayan, Ar-Ge harcamalarımızın yüzde 29'unu üstlenen, ihracatımızın yüzde 30'dan fazlasını gerçekleştiren KOBİ'lerimiz; bu büyük yürüyüşün omurgasıdır" ifadelerini kullandı.

"Son 23 yılda KOSGEB'i KOBİ'lerimizin en büyük yol arkadaşı ve stratejik çözüm ortağı haline getirdik"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda hedefimiz; yüksek katma değerli üretimi artıran, dijital ve yeşil dönüşümü hızlandıran, markalaşma ve ihracatta ölçek büyüten bir KOBİ ekosistemini çok daha güçlü bir zemine taşıyabilmektir" diyen Bakan Kacır, "Son 23 yılda KOSGEB'i KOBİ'lerin en büyük yol arkadaşı ve stratejik çözüm ortağı haline getirdik. Şu tabloya dikkatinizi çekmek isterim: 2002 yılına kadar sadece 4 bin işletmeye bugünkü rakamlarla yaklaşık 2,1 milyar lira destek verebilen, imkanları kısıtlı bir KOSGEB vardı. Son 23 yılda kaynaklarımızı müteşebbisimiz için seferber ederek bu tabloyu baştan başa değiştirdik. Bu dönemde 1 milyon 412 bin işletmemizin yanında olduk, elinden tuttuk; onları üretimde, ihracatta ve inovasyonda yalnız bırakmayarak toplam 286 milyar liralık bir kaynağı KOBİ'lerimize sağladık. Sadece geçtiğimiz yıl 54 bin işletmemize 34,8 milyar lira destek olduk. Bu tablo Türkiye'nin girişimci ruhuna duyduğumuz güvenin, sanayicimizin azmine verdiğimiz değerin en somut göstergesidir. Son dönemde de KOSGEB'i; sahaya inen, işletmemizin ihtiyacını yerinde tespit eden, yol gösteren, ufuk çizen, dijitalden yeşile her alanda rehberlik eden ve Türkiye Yüzyılı'nın küresel markalarını inşa eden stratejik bir çözüm ortağı haline getirdik" şeklinde konuştu.

"Ülkemiz sanayisinin yapısal dönüşümünü gerçekleştirirken, elbette tüm sektörlerimizin dertlerine derman olmak bizim boynumuzun borcudur"

KOBİ'lerin ihtiyaçlarına daha hızlı, daha esnek ve yerinde cevap verebilmek için KOSGEB'in 40 farklı destek programını girişimcilik, ölçek büyütme, sürdürülebilirlik ve küresel rekabet olmak üzere 4 ana başlıkta yeniden yapılandırıldığını altını çizen Bakan Kacır, "Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında bin 951 KOBİ'mizin 7,4 milyar lira tutarındaki sürdürülebilirlik, yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği odaklı projelerini destekledik. Dijital Dönüşüm Destek Programı ile de 166 işletmemizin 1,9 milyar liralık yatırım projesine destek verdik, üretimde verimliliği artırmak, teknolojiyi KOBİ'lerimizin gündelik işleyişinin bir parçası haline getirmek için önemli bir adım atmış olduk. KOBİ'lerimizin nabzını tutmak, taleplerini doğrudan dinlemek yerinde tespit etmek üzere, KOSGEB'teki çalışma arkadaşlarımız son iki yılda 320 bin işletmeyı ziyaret etti. Biz her hafta bir gün KOSGEB Ofislerini nöbetçi arkdaşlarımıza açık tutuyoruz, bütün KOSGEB personelimiz tüm ülkede sahaya çıkıyor ve hamd olsun sadece 2 yılda 320 bin işletme ziyaretini böylelikle gerçekleştirdik. Ülkemizin sadece bugününü değil, yarınlarını da hesap ederek kurguladığımız yeni programları geçtiğimiz yıl devreye aldık. Bu programlar arasında yer alan Kapasite Geliştirme Destek Programı ile; KOBİ'lerimizin verimliliğini ve dayanıklılığını artıran, üretimini büyüten, pazarını genişleten ve kurumsal kapasitesini güçlendiren ölçek büyütme yatırımlarını hızlandırıyoruz. Bugüne kadar 2 bin 440 işletmemizin 38,6 milyar liralık yatırım projesine finansman sağladık. KOBİ'lerimizin küresel pazarlarda daha rekabetçi bir konuma yükselmesi, markalaşması ve ihracatta sürdürülebilir başarı yakalaması için devreye aldığımız Küresel Rekabetçilik Destek Programıyla da 38 işletmemizin 1,5 milyar liralık yatırım projesini hızalandrıdık. Ülkemiz sanayisinin yapısal dönüşümünü gerçekleştirirken, elbette tüm sektörlerimizin dertlerine derman olmak bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu.

"İstihdam, üretim ve ihracatı sürdürülebilir ve sürekli kılıyoruz"

Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'leri desteklemek üzere İstihdamı Koruma Programı'nın hayata geçirildiğini aktaran Bakan Kacır, şu ifadelere yer verdi:

"İstihdamı koruyan KOBİ'lere geçtiğimiz yıl çalışan başına aylık 2 bin 500 TL destek sağladık. Böylelikle 15 bin 520 KOBİ'mizde 441 bin istihdamı koruduk. 20 bin ilave istihdam oluşturduk. Bu yıl destek tutarını 3 bin 500 liraya çıkardık ve programımıza büyük ölçekli firmaları da dahil ettik. Böylelikle 1 milyon 100 bin istihdamı korumayı hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı yolculuğunda hiçbir sektörümüzü geride bırakmadan; üretimin, istihdamın ve ihracatın her halkasını birlikte güçlendiren, bütüncül bir anlayışla hareket ediyoruz. Bugün KOBİ'lerimize finansal bir nefes, üretim azimlerine yeni bir ivme kazandıracak Refinansman Kefalet Programını imza altına alıp harekete geçireceğiz.İmalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, bilgi hizmet faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerinde yer alan KOBİ'lerimizin nakit akışını rahatlatıyoruz. İstihdam, üretim ve ihracatı sürdürülebilir kılacağız. Program kapsamında; KOBİ'lerimize 10 milyon lira kefalet üst limiti, 48 aya kadar vade ve yıllık yüzde 36 maliyet ile mevcut kredilerin refinansmanı imkanı sunuyoruz. Burada, sanayicimiz ve KOBİ'lerimiz için bir hususun altını özellikle çizmek isterim: oluşturduğumuz finansal destek mekanizması, bir 'borç yapılandırması' değil, işletmelerimizin finansal kabiliyetini artıran bir 'refinansman' işlemidir. Dolayısıyla, bu imkandan yararlanan hiçbir işletmemizin kredi reytingi ya da kredi risk notu asla olumsuz etkilenmeyecek; finansal itibarları en güçlü şekilde korunacaktır."

"Ekonomide tesis ettiğimiz istikrar ve güven ortamı ve dezenflasyon politikaları meyvelerini veriyor"

Bakan Kacır, "Bugün imzalayacağımız protokol doğrultusunda; 3'ü kamu, 6'sı özel olmak üzere toplam 9 bankamızla el ele veriyor, bu finansman gücünü doğrudan KOBİ'lerimizin emrine sunuyoruz. Bankalarımız, oluşturduğumuz bu destek mekanizmasını işletmelerimizle buluşturacak en etkin enstrümanları devreye alacaklar. Buradan tüm KOBİ'lerimize sesleniyorum: Biz her daim sizin yanınızda olmaya, yolunuzdaki taşları temizlemeye ve Türkiye'nin üretim gücünü sizlerle birlikte zirveye taşımaya kararlıyız. Siz yeter ki üretmeye, istihdam sağlamaya devam edin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; işini büyütmek isteyene yeni kapılar açmaya, üretimini sürdürmek isteyenin yükünü hafifletmeye, istihdamını artırmak isteyenin yanında olmaya tüm imkanlarımızla devam edeceğiz. Bakınız ekonomide tesis ettiğimiz istikrar ve güven ortamı ve dezenflasyon politikaları meyvelerini veriyor. Enflasyon beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre büyük oranda gerileme gösterdi. Merkez Bankası rezervlerimiz tarihi zirve düzeyine erişti. Güçlenen makro finansal istikrar; risk primimizin azalmasını, ekonomimizin şoklara karşı dirençli ve daha dayanıklı hale gelmesini mümkün kılıyor. Küresel ekonomilerin ve ticaretin sert rüzgarlarla sınandığı bu dönemde, Türkiye; istikrarıyla ayrışıyor, yatırım ve üretimde yeni fırsat pencerelerini birer birer açıyor. Ülkemizi küresel değer zincirlerinde daha yukarılara taşıyacak yeni işbirlikleri ve ticaret koridorları tesis ediyoruz" dedi.

Konuşmasının sonunda Bakan Kacır, "Sanayimizin gelecek 30 yılının yol haritası niteliğindeki Sanayi Alanları Master Planı'nı ince eleyip sık dokuyarak hazırladık. Programımız ile planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 160 bin hektardan 350 bin hektara 5 yıl içimde yükseltmiş olacağız. Samsun-Mersin, Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak olmak üzere 4 yeni sanayi koridoru oluşturacağız. Master Planın ilk faz çalışmaları kapsamında, Samsun-Mersin hattında 13 ilde 16 yeni yatırım alanı belirledik. Mevcut OSB'lerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanlarda mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz. Altyapısı tamamlanmış, sosyal donatılarla zenginleştirilmiş, akıllı ve yeşil üretim üslerini yatırımcımızın hizmetine sunacağız. Bu bölgeleri demiryolu, liman ve otoyol bağlantılarıyla üreticimize lojistik maliyet avantajı sunan, stratejik üretim merkezleri haline getireceğiz. Tüm bu bütüncül hamleler ile KOBİ'lerimize yeni işbirlikleri ve fırsatlar için güçlü bir zemin sunuyoruz. Ülkemiz kalkınmasının ve büyümesinin sac ayağı KOBİ'lerimizi güçlendirecek her adımı kararlılıkla atmayı hep birlikte sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL