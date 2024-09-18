Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Mardin'de Yeni Yatırımlar Açıklaması

Bakan Kacır: "Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizin 22 yıl öncesine kadar terör belası yüzünden eser ve hizmet siyasetinden mahrum kaldığını biliyoruz"

"Terörün sisli ve karanlık havasının dağılmasıyla, güven ortamının pekişmesiyle bölgemiz her zamankinden çok daha huzurlu ve güçlü bir hale geliyor"

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2. OSB Kalkınma Ajansları Toplu İmza ve Fabrika Açılış Töreni'ne katıldı

MARDİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizin 22 yıl öncesine kadar terör belası yüzünden eser ve hizmet siyasetinden mahrum kaldığını biliyoruz. Biz özellikle bu bölgelerimize ayrı bir önem atfederek hemen her alanda şehirlerimizi ihya ederek çehrelerini değiştiriyoruz" dedi.

Mardin'de bir dizi programa katılan Bakan Kacır, Yeşilli ilçesindeki "2. OSB Kalkınma Ajansları Toplu İmza ve Fabrika Açılış Töreni"ne katıldı. 2. OSB'de faaliyete geçen tekstil fabrikasında düzenlenen törene gelen Kacır, yeni yatırımları şehirle buluşturmanın mutluluğu içinde olduklarını, kadın ve genç istihdamını destekleyecek, turizmine, sanayisine, eğitimine katkı sağlayacak projelerin şehre, millete ve ülkeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Cumhuriyet'in ikinci asrında "Türkiye Yüzyılı"nda daha büyük daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle yola devam ettiklerini belirten Kacır, "Son 22 yılda attığımız sağlam temellerin neticesinde gerçekleştirdiğimiz büyük ve kalıcı kazanımlarla asırlık başarılara imza atıyoruz. Eser ve hizmet siyasetimizle Türkiye'yi sanayiden tarıma, sağlıktan eğitime, ulaştırmadan ticarete ve turizme kadar her alanda kalkındırıyor, büyütüyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri 22 yıl öncesine kadar terör nedeniyle eser ve hizmet siyasetinden mahrum kaldı. Özellikle bu bölgelere ayrı bir önem atfederek her alanda şehirleri ihya edip, çehresini değiştiriyoruz" dedi

Sosyal devlet anlayışıyla ülkenin alt ve üst yapısını güçlendirdiklerini, sağlıkta, eğitimde, sanayide, turizmde hemen her alanda yaptıkları yatırımlarla hizmet çıtasını her geçen gün yükselttiklerini söyleyen Bakan Kacır, şöyle konuştu:

"Bölgemizin barındırdığı tüm değerleri harekete geçirerek, ekonomik kalkınmayı, üretim gücünü hızlandırıyor, ülke sathına kalkınma adımlarımızı yaygınlaştırıyoruz. Bu kutlu yolda kararlı adımlar atmaktan geri durmayacağız. Gayemiz bölgemizde tesis ettiğimiz huzur ve güvenin daim olmasıdır. Kardeşlik iklimiyle ülkemizin yarınlarını güçlendirmektir. Şehirlerimizin üzerine çöken terörün sisli ve karanlık havasının dağılmasıyla, güven ortamının pekişmesiyle bölgemiz her zamankinden çok daha huzurlu ve güçlü bir hale geliyor. Tesis ettiğimiz huzur ve güven atmosferi bölgemizde yeni yatırımların zeminini hazırladı, örnek bir ihya ve inşa döneminin önünü açtı. Şehirlerimiz her alanda yeni eserlerle, hizmetlerle buluştu, milletimizin refahı artmaya devam etti. Bizler de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak devreye aldığımız sürdürülebilir ve sürekli kalkınma hamleleriyle, yeni yatırımlarla şehirlerimizin yerel potansiyelinin tamamını harekete geçirerek ülke geneline yaygınlaştırıyoruz."

KOBİ'lere sağladıkları imkanlarla ve bölgesel kalkınma projeleri ile Mardin ve Mardinliler için çalıştıklarını ifade eden Kacır, Mardin'in refah seviyesini artırmaya, sağladıkları teşvik mekanizmalarıyla, desteklerle kentin kalkınma yolculuğunu hızlandırmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Gençleri geleceğe hazırladıklarını, bu yılın sonunda Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin geleceğin Aziz Sancar'ları, milli teknoloji hamlesinin neferi olacak ilk mezunlarını vereceğini aktaran Bakan Kacır, şunları kaydetti:

"Mardinli üreticilerimizi ve Mardin'in kadim kültürünü koruma altına aldık. Mardin'i sahip olduğu tüm değerleri muhafaza ederek, kenti tarihi dokusuna, kültürüne, geleneklerine sadık kalarak yeni yatırımlarla buluşturuyoruz. Güneydoğu'muzun incisi şehrimizin sahip olduğu potansiyeli kalkınma ajanslarımız ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile birlikte harekete geçiriyoruz. Dicle Kalkınma Ajansımız eliyle kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 262 projesine 732 milyon lira destek sağladık. Cazibe Merkezleri Programı ile 7 projeye 317 milyon lira, SOGEP programıyla 6 projeye 54 milyon lira kaynak ayırdık. GAP Bölge Kalkınma İdaremize de 95 proje için 642 milyon lira destek verdik. Bugün de 'Yerel kalkınma hamlesi' vizyonumuzun bir yansıması olarak; kalkınma ajansımız ve bölge kalkınma idaremiz eliyle şehrimizin ekonomisine katkılar sunacak vizyon projeleri devreye alıyoruz. Mardin'imizin tarım ve tekstil alanlarında üretimini verimli kılacak, istihdamına katkı sağlayarak yerel ekonomisini destekleyecek yeni yatırımların adımını atıyoruz. Bugün Dicle Kalkınma Ajansı'mızın 415 milyon lira destek sağladığı toplam yatırım tutarı 520 milyon liraya ulaşan 3 proje ile 10 yeni tesisimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. GAP Bölge Kalkınma İdaresi eliyle 35 milyon lira destek sunakları 6 yatırımın imzasını atıyoruz."

"Şehrimizi yeni eser ve hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz"

Yeni yatırımların açılışını ve imzasını, üretimdeki gücünün ispatı niteliğindeki bir fabrikada gerçekleştirdiklerine işaret eden Bakan Kacır, bugün açılışını gerçekleştirdikleri tesisler ve projelerin devletin tüm imkanlarının Mardin ve bölge için seferber edildiğinin açık ispatı olduğunu kaydetti. Bu konuda çıkan çatlak seslere de en güçlü cevabın burada çalışan makineler olduğunu işaret eden Kacır, Mardin'in artık sükunetin ve huzurun hakim olmasıyla üreterek büyüdüğünü, yeni yatırımlarla kalkındığını, bölgenin emsal teşkil eden bir şehri haline geldiğine dikkat çekti.

Kacır, Mardin için devreye alınan bütün projelerin hayırlı olmasını dileyerek, "Kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan şehrimizi yeni eser ve hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz Bizi birbirimizden ayıracak, birliğimizi dirliğimizi gölgeleyecek hiçbir odağa prim vermeden yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ise Mezopotamya'nın bereketli topraklarında yaşadıklarını belirterek, bu bereketli topraklara katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Törende, GAP İdaresi Başkanı Hasan Maral ve DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç de birer konuşma yaptı. Tören sonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla yatırımlar için protokol imzalandı, tekstil fabrikasının kurdele kesilerek açılışı yapıldı.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanı Ömer Kökçam, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak da katıldı.