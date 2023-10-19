Bakan Kacır, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsrail'in Filistin'e saldırılarında dünyanın gözü önünde bir zulüm yaşandığını belirterek, "İnsanlığın bir leke olarak dahi hatırlamak istemeyeceği bu olayları dünya tarihinden silip atabilmemiz adına yapabileceğimiz en doğru iş Türkiye'yi...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İsrail'in Filistin'e saldırılarında dünyanın gözü önünde bir zulüm yaşandığını belirterek, "İnsanlığın bir leke olarak dahi hatırlamak istemeyeceği bu olayları dünya tarihinden silip atabilmemiz adına yapabileceğimiz en doğru iş Türkiye'yi milli teknoloji hamlesiyle buluşturmaktır." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen Akademik Yıl Açılış Töreni'ne katılan Kacır'a fahri doktora ünvanı verildi.

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından cübbesi giydirilen Kacır, Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri olan Akdeniz Üniversitesi'nde bulunmaktan ve kendisine fahri doktora ünvanı verilmesinden büyük bir şerefle onur duyduğunu söyledi.

Törende "Türkiye Yüzyılında Milli Teknoloji Hamlesi" konusunda konuşma yaparak ilk dersi veren Kacır, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin, kritik teknolojilerde tam bağımsızlık, yüksek katma değerli ürün sistemlerinin milli ve özgün imkanlarla geliştirmesi ve bu ürünlerin rekabetçi biçimde dünyaya ihraç edilmesi yolculuğu olduğunu belirtti.

Bu hamlenin savunma sanayi öncülüğünde başladığını ifade eden Kacır, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın başbakanlık döneminden itibaren, güvenlik güçlerimizin Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği milli ve özgün sistemleri sahada kullanabilmesi öncelikli bir politika olarak tayin ve tespit edildi. Aslında bu Türkiye için bir tercihten öte sorumluluktu. Zira 40 yıla yakın zamandır terörle mücadele eden bir ülkeyiz. ve maalesef bu mücadelemizde aslında ittifak içinde olmamız, yanımızda olması gerekenler çoğu zaman bize destek vermediler. Parasını verdiğimiz halde savunma sistemlerini, ihtiyaç duyduğumuz silahları, yeri geldiğinde insansız hava araçlarını bizimle paylaşmadılar. Hatta bazen maalesef onları mücadele ettiğimiz teröristlerin yanlarında gördük."

"Türkiye'nin milli insansız hava araçları 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor"

Günümüzde teknolojinin tüm alanlarında bağımsızlık mücadelesi verilmesi gerektiğini dile getiren Kacır, Türkiye'nin 20 yılda adeta sıfırdan bir AR-GE ve yenilik ekosistemi inşa ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin bugün pek çok alanda bölgesinin ve dünyanın önemli üretim güçlerinden biri olduğunu anlatan Kacır, "Bakanlık olarak odağımız Türkiye'nin üretim, istihdam ve kalkınma yolculuğunu yatırım, üretim ve istihdam ekseninde sürdürmesini sağlamak. Bunu yapabilmek adına kritik teknolojilerde tam bağımsızlığı elde etmek, yüksek teknoloji ihracatını artırmak, katma değer üretim düzeyini yükseltmek ve muhakkak nitelikli istihdamı, beşere sermayeyi desteklemek, öncelikli hedeflerimiz. Bugün Türkiye insansız hava aracı üretiminde dünya birincisi. Türkiye'nin milli insansız hava araçları 30'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin 21. yüzyılda yeni nesil havacılık teknolojilerinde lider olmayı başardığına işaret eden Kacır, son 10 yıl Bayraktar İHA, Bayraktar TB2, Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Hürkuş, ATAK2, Gökbey ve Kızılelma gibi farklı havacılık platformlarını gökyüzüyle buluşturabilmiş dünyada ikinci bir örneğin olmadığını dile getirdi.

"Uzay ekonomisinden Türkiye'nin pay almasını sağlayacağız"

Kacır, Türkiye'nin uzay teknolojilerinde uydu ve uydu altyapı sistemleri ihraç edilen bir ülke olduğuna değinerek, "İlk milli haberleşme TÜRKSAT 6A'yı önümüzdeki yıl uzayla buluşturacağız. Ay programını iki aşamalı gerçekleştireceğiz. Bu program kapsamında ilk kez uzayda hibrit roket teknolojisini kullanan ülke olacağız. Eğer bunu başarabilirsek, bu teknolojiyi ticarileştirme fırsatı elde edeceğiz. Uyduların yörüngeler arası transferinde bu teknolojilerin kullanılmasını sağlayacağız. Böylelikle halihazırda 600 milyar dolar düzeyinde hızla 1 trilyon dolara yükselecek uzay ekonomisinden Türkiye'nin pay almasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

-"Biz kuvvetli olacağız ki bizden umut bekleyenlerin yüzü gülecek"

Bakan Kacır, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada sadece halkına değil, dünyada kendisinden ümit bekleyen tüm mazlumlara umut ışığı olmaya devam edebilen bir ülke olması için çalıştıklarını vurguladı.

Filistin'de dünyanın gözü önünde bir zulüm yaşandığını belirten Kacır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Filistin'de bir hastanede tedavi görmek üzere orada bulunan hastaların, onları tedavi etmek üzere orada bulunan doktorların, hemşirelerin, hasta bakıcılarının çocukların, kadınların yüzlerce insanın öldürüldüğü çok acı günlerden geçiyoruz. 12 gündür bütün dünyanın gözü önünde bir zulüm yaşanıyor. İnsanlığın bir leke olarak dahi hatırlamak istemeyeceği bu olayları dünya tarihinden silip atabilmemiz adına yapabileceğimiz en doğru iş Türkiye'yi milli teknoloji hamlesiyle buluşturmaktır. Nasıl kendi topraklarımızda, kendi huzurumuzu kendi geliştirdiğiniz teknolojiler sayesinde elde edebilmişsek, medeniyet değerlerimizle, adaletle, merhametle insanlığı buluşturabilmek adına yapacağımız en önemli iş milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmektir."