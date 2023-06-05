Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı ile görüştü
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ile telefonda görüştü.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede mevkidaşı, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Türkay - Politika