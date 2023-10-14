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Bakan Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Gheit ile görüştü

- Bakan Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Gheit ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile bir araya geldi.