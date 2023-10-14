Bakan Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Gheit ile görüştü
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- Bakan Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Gheit ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile bir araya geldi.
- Bakan Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Gheit ile görüştü
KAHİRE - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika