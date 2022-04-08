Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Brüksel'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşme gerçekleştirdi. Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı görüşmede Çavuşoğlu, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğini yineledi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mevlüt Çavuşoğlu, Dmitro Kuleb, Belçika, Brüksel, Politika, Haberler

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