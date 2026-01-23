Bakan Bayraktar: Her vatandaşımızı ev sahibi yapana kadar mücadeleye devam edeceğiz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu, bu yüzyılı 'Türk yüzyılı' yapacak çok önemli bir proje. 500 bin konut da 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun eserlerinden bir tanesi. Her vatandaşımızı ev sahibi yapana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Manisa programı kapsamında Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete, AK Parti Manisa milletvekilleri Ahmet Mücahit Arınç ve Tamer Akkal da eşlik etti. Bakan Bayraktar, ziyaretin ardından Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Ev Sahibi Türkiye Kura Çekilişi törenine katıldı. Törende, kentte toplam 7 bin 549 konut için 62 bin 743 başvuru yapıldığı belirtildi. Törene, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa milletvekilleri Mücahit Arınç ve Tamer Akkal, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu ve parti temsilcileri katıldı. Saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunması ile tören başladı.

Törende konuşan Bayraktar, "AK Parti hükümetleri, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda hakikaten devrim denebilecek çok önemli projelere imza attı. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye birçok alanda çok önemli işler yaptık. ve Türkiye adeta marka kurumlar ortaya çıkardı. Hepimiz Türk Hava Yolları'yla iftihar ediyoruz. Bugün dünyada neredeyse uçmadığı yer yok" ifadelerini kullandı.

'TOKİ, DÜNYADA GIBTAYLA TAKİP EDİLEN ÖNEMLİ BİR KURUMUMUZ'

TOKİ'nin işine odaklandığına dikkati çeken Bakan Bayraktar, "TOKİ, sessizce çok büyük bir devrime Türkiye'de imza attı. 455 bin deprem konutunu 2 yıl içerisinde hak sahiplerine teslim ettiler. Ama 23 yıla baktığınızda Türkiye'de 1 milyon 750 binin üzerinde konut inşa edildi. Dünyada gıptayla takip edilen çok önemli bir kurumumuz. Türkiye, son 23 yılda birçok alanda çok önemli devrimsel adımlar attı. Bunların olmasında en önemli güç, en önemli mesele; siyasi irade, güçlü bir yönetim anlayışı, kararlı bir duruş, inançlı bir ekip ve 7 gün 24 saat vatandaşını, milletini düşünen bir liderin etrafında oluşmuş AK Parti kadroları. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu, bu yüzyılı 'Türk yüzyılı' yapacak çok önemli bir proje. 500 bin konut da 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun eserlerinden bir tanesi. Her vatandaşımızı ev sahibi yapana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

'DOĞAL GAZSIZ HİÇBİR YER KALMAYACAK'

Projenin milletten çok büyük bir teveccüh gördüğünü söyleyen Bakan Alparslan Bayraktar, "Yaklaşık 8 milyonun üzerinde başvuru oldu. 5-6 milyonu başvuru şartlarını karşılıyor. 500 bin konut sahiplerini bulacak. 120 bin civarında kura çekimi yapıldı. Manisa'da yaklaşık 7 bin 500 konut sahipleriyle buluşacak. Burada TOKİ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız belli kriterler ortaya koydu. İstiyoruz ki özellikle şehit ve gazi ailelerimiz, engellilerimiz, emeklilerimiz ve ilk kez ev sahibi olacak gençlerimiz başta olmak üzere bu hak sahipliği işlemlerini gerçekleştireceğiz. Bana da burada bir iş düşüyor. Çünkü 500 bin konutun elektriğe ve doğal gaza ihtiyacı var. O sokakların aydınlatılması için de ciddi bir altyapı çalışması gerekiyor. Depremde, TOKİ konutları bitirdiğinde o evlerin tamamında elektriği ve doğal gazı hazır bir şekilde vatandaşlarımıza sunduk. İnşallah burada da aynısı olacak. 2002 yılında Türkiye'de sadece 5 şehirde olan doğal gazı, bugün 81 ile ulaştırdık. 960'ın üzerinde yerleşim yerinde doğal gaz var. Manisa'da doğal gaz var. Ancak bir eksiğimiz kaldı. İnşallah Köprübaşı'na da şubat ayında doğal gazı götürüyoruz. Böylece doğal gazsız hiçbir yer kalmamış olacak" açıklamalarında bulundu.

'TÜRKİYE'Yİ ENERJİDE BAĞIMSIZ KILANA KADAR ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

"23 senede yer altına yaklaşık 240 bin kilometre boru döşedik" diyen Bayraktar, "2016'dan sonra 'Kendi doğal gazımızı bulalım' dedik ve kendi gemilerimizle doğal gaz aramaya başladık. 2020 yılında Karadeniz'de Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yaptık. Onu çıkardık, karaya taşıdık ve şu anda 4 milyon hane kendi doğal gazımızı kullanır hale geldik. İnşallah 2026'da hane sayısı 8 milyona çıkacak. 2028'e gelindiğinde 17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılar hale gelmeyi hedefliyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunda Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak var. Türkiye'de 32 milyon araca her gün yakıt bulmamız lazım. Bu nedenle 'Sondaj yapılmamış hiçbir yer kalmayacak' dedik. Terörle anılan Gabar'da petrol aradık ve 2021 yılında yine Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptık. Terörün kol gezdiği dağlarda şu anda 3 bin 600 tane genç kardeşimiz çalışıyor. Türkiye'nin en kaliteli petrolünü orada üretir hale geldik. 'Terörsüz Türkiye' ile terörsüz bölgeyle; Suriye, Kuzey Irak, Türkiye'deki terör tamamen bittiğinde Gabar'da küçük bir kesitini milletimize göstermiş olduk. Türkiye'yi enerjide bağımsız kılana kadar durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki enerjide bağımsız Türkiye, ekonomide bağımsız ve güçlü bir Türkiye olacak. Bugün ekonomide yaşadığımız sıkıntıları, özellikle dar gelirli, en düşük emekli maaşı alan kesimlerimizin daha iyi şartlara kavuşması için bizim çok daha güçlü, çok daha üreten bir ülke haline gelmemiz lazım" dedi.

'BU GÜÇLÜ BİR HAZİNEYLE OLUR'

Enerji alanında, özellikle vatandaşların içinde bulunulan sıkıntılı dönemde ihtiyaçlarına bir nebze destek olabilmek için hem elektrikte hem de doğal gazda destekler sağladıklarını söyleyen Bakan Bayraktar, "Doğal gazda faturanın yüzde 45'ini, elektrikte ise faturaların neredeyse yüzde 50'sini devlet olarak ödüyoruz. Birileri, 'Bakanım, sen bunu cebinden mi veriyorsun' diyor. Elbette ki bu, bir bakanın cebindeki parayla olacak bir şey değil. Bu güçlü bir hazineyle olur. Bu ancak ekonomisi güçlü bir ülkede olur. 2023-2024'te 1 trilyon lira enerji desteği ancak böyle olabilir" diye konuştu.

'ZAM ÜSTÜNE ZAM YAPANLARI GÖRÜYORUZ'

Belediyeleri ve su faturalarını gördüklerini ifade eden Bakan Bayraktar, "Zam üstüne zam yapanları görüyoruz. O suyu tedarik edip insanımıza sunmaktan aciz olan bir anlayışın söyledikleri bizim için kale alınır değil. Biz şunu biliyoruz; imkan ve kabiliyetlerimiz neyse bunu vatandaşlarımıza sonuna kadar sunmak için bütün gayretimizle, gece-gündüz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Projelerin devam edeceğini dile getiren Bayraktar, "Çok heyecanlıyım çünkü bu kurada çok yüzler gülecek. Kimse üzülmesin. İnşallah bundan sonra da bu projeler Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tekrar tekrar hayata geçirilecek" ifadelerini kullandı.

'ÖRNEK DAVRANIŞLAR ORTAYA KOYDUK'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver ise "Sıradan bir millet değiliz. Tarihimiz dünya tarihinden çekilip alınsa bir dünya tarihi yazılamaz. Pek çok badireler atlattık. Her badirede milletin ne olduğunu başka milletlere göstererek örnek davranışlar ortaya koyduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşları, bakanlarımız, bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, daire başkanlarımız, hizmet ordusu ile gecesini gündüzüne katarak büyük başarılar ortaya koyarak mucize şeyler gerçekleştirmiştir. Depremden hemen sonra Cumhurbaşkanımızın 'Son depremzede evine girmeden bize rahatlık yüzü yok' talimatıyla 455 bin konut inşa inşaat ve bu başarıya imza attık" ifadelerini kullandı.

'GÜVENLE BAKMAK AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Bu proje hem yaşam kalitesini artırmak hem de geleceğe güvenle bakmak açısından büyük önem taşımaktadır. Bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın rehberliğinde bu kalkınma serüveni; akıllı şehirler ve akıllı teknolojilerin üretimiyle, sürdürülebilir bir enerji yönetimi anlayışı doğrultusunda sürdürülmektedir. Bu kapsamda hem enerji arz güvenliğinin sağlanması hem Türkiye'nin bir enerji merkezi haline getirilmesi hem de uluslararası alanda enerji alanında bir cazibe merkezi olunması yönünde canla başla çalışılmaktadır" dedi.

'KAPSAYICI, ADİL BİR SOSYAL KONUT HAMLESİ'

TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu ise "500 bin konut kampanyamız tam anlamıyla her kesimini kapsayıcı adil bir sosyal konut hamlesidir. Bu projeler okuldan camiye, yeşil alanlardan oyun alanlarına kadar her ayrıntısı insan odaklı bir yaklaşımla tasarlanan altyapısı tamamlanmış, çevre düzenlemesi yapılmış depreme dayanıklı ve sosyal donatı alanlarıyla birlikte inşa edilecektir" açıklamalarında bulundu.

AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç ise konut meselesinin artık yalnızca barınma ihtiyacı olarak değil, can güvenliği, sağlam yapı ve planlı şehirleşme başlıklarıyla ele alındığını belirtip, "Şehirleri daha sağlam temeller üzerine yeniden kurma iradesi güçlü şekilde ortaya konuldu. TOKİ ile yürütülen projeler bu iradenin en somut örnekleridir. TOKİ, dar gelirli vatandaşlardan orta gelir grubuna kadar geniş bir kesimi depreme dayanıklı, planlı ve yaşanabilir konutlarla buluşturan bir model haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal da "Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği, bakanlarımızın ve ilgili kurumların özverili çalışmalarıyla hayata geçirilen bu projeyle Manisa'ya değer katmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.