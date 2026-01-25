Eskişehir'de Yeni Spor Salonu Temel Atma Töreni

Eskişehir'deki programı kapsamında Çankaya Kapalı Spor Salonu Temel Atma Töreni'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "12 milyon vatandaşımıza yüzme öğrettik" dedi.

Eskişehir'e bir dizi temas amaçlı gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çankaya Kapalı Spor Salonu Temel Atma Töreni'ne katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Bakan Bak ve Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Bakan Bak yaptığı konuşmada, 12 milyon vatandaşa yüzme öğrettiklerini ve Eskişehir spor'un tekrardan Süper Lige çıkması için destek vereceklerini aktardı.

"Cumhurbaşkanımız bu konuya özel bir önem veriyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Buraya gençlerimizin istifade edeceği bir spor salonu inşa ediyoruz. 765 seyirci kapasiteli, alt salonları olan bir spor salonu bu. Tabii burada önemli olan şu: Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yatırımlarımızı artırarak devam ediyoruz. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kendisi de sporun içinden gelen bir kişi olduğu ve gençlerle pek çok projede bir arada yer aldığı için bu konuya özel bir önem veriyor. Sayın vekillerimize teşekkür ediyoruz; onlar Eskişehir'e yatırım yapmamız için çok çaba sarf ettiler. Buradaki tesisin bu bölgeye, bölgenin gençlerine ve okuldaki çocuklara hizmet edeceğini ifade ettiler. Bu tesisi buraya kazandırıyoruz. 18 ay gibi bir süre içerisinde müteahhitlerle de tanıştık, genç arkadaşlar burayı süratle tamamlayarak gençlerimizin ve Eskişehir halkının hizmetine sunacaklar. Yine ifade ettiğimiz gibi ikinci husus; çağımızın gerektirdiği yaşam şartları nedeniyle gençlerimiz ve insanlarımız artık az hareket ediyor ve obezite gibi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Gençlerimiz abur cubur yiyerek, fast food ürünlerle beslenerek kötü bir yeme ve gıda alışkanlığına sahipler. Dolayısıyla bununla mücadele edebilmeleri için de spora gelmeleri lazım. İşte spor bu yüzden önemli. Hareket etmeliyiz, sağlıklı olmalıyız. Spor yapan bir insan az doktora gider, az film çektirir, az ilaç kullanır; çevresine faydalı olur, diyalogları ve öz güveni çok önemli bir şekilde artar. Geçenlerde bir spor salonunda dolaşırken velinin bir tanesi şunu söyledi: 'Sayın Bakanım, size teşekkür ediyoruz. Çocuğum sınıfının en obez, en şişman çocuğuydu; herkes onunla alay ediyordu' dedi. Antrenörü onu görmüş, arkadaşıyla beraberken 'Sen niye katılmıyorsun? Sen de gel' demiş. Ona bir eldiven vermiş. Çocuk bir yıl boyunca antrenmanlara gitmiş, kilosunu vermiş ve öz güveni artmış; sınıfın en yakışıklı çocuğu haline gelmiş. 'Evet, spor benim oğlumu değiştirdi, davranışlarını değiştirdi ve öz güvenini artırdı; teşekkür ediyorum' dedi."

"Spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyoruz"

Bakan Bak, "Şimdi önümüzde tabii Eskişehir; 'Es Es Es, Ki Ki Ki, Eski Eski Es', Kırmızı Şimşekler ile anılıyor. Kırmızı Şimşekler için yine modern stadyumunu yaptık. Bu stadyumda tekrar Süper Lig'e çıkması için destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah Es Es Es, Ki Ki Ki, Eski Eski Es, Kırmızı Şimşekler bu şehirle beraber tekrar Türk futboluna hizmet etmeye devam edecek. Yine Futbol Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılmak için iki tane maçı kaldı; grubunu ikinci tamamladı, hepiniz izlediniz. 26 Mart'ta Romanya ile oynayacağız inşallah onu eledikten sonra da Kosova-Slovakya maçının galibiyle oynayacağız. O yüzden milli takımımıza da başarılar diliyoruz. Uluslararası organizasyonlar için yaptığımız yatırımlar da devam ediyor. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Türkiye, İtalya ile beraber organize edecek. Yine Voleybol Avrupa Şampiyonası'nı İstanbul'da organize edeceğiz. 2026'da pek çok branşta Dünya ve Avrupa Şampiyonaları Türkiye'de yapılmaya devam edecek. O yüzden spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyoruz ve Eskişehir de buradan payını alıyor. Tekrar, bu spor salonunun bir an önce tamamlanarak Eskişehir'in gençlerine, Çankaya Mahallesi'nin çocuklarına ve buradaki vatandaşlarımıza hizmet etmesi için inşaatı hızlıca bitireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Eskişehir'e spor yatırımları için durmak yok, yatırımlara devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz yaptığı konuşmada, "Sevgili gençler, çok kıymetli hemşerilerim; ben çarşamba günü göreve başladım. Hamdolsun bugün Eskişehir'imize yakışacak çok güzel Yunus Emre Spor Salonu'nun açılışını gerçekleştirdik. Bu tesis, sporcularımızın yetiştirilmesi anlamında çok büyük bir imkan sağlayacak. Bundan sonra Eskişehir'imiz, spor alanında daha da büyük başarılar elde edeceği bir imkana kavuşmuş oldu. Hamdolsun bugün de yine burada kapalı spor salonumuzun temelini atacağız. İnşallah takipçisi olacağız ve tesisimiz on sekiz ayda tamamlanacak. Buranın da bitmesiyle gençlerimizin, sevgili çocuklarımızın spor yapmasının sağlanmasında büyük kolaylık olacak. Sporun insan hayatı için ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Eskişehir'imizi de geldiği noktadan daha ileriye taşıyacak, en ileriye götürecek bu çalışmaları yapmaktan ve bu tesislerin yapılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu çalışmaları şehrimize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, sayın milletvekillerimize ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Kapalı spor salonumuzun temelinin şimdiden hayırlı olmasını diliyor; bir an evvel bitirilip Eskişehirli hemşerilerimizin hizmetine sunulmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa, Bakan Bak ve Vali Yılmaz'ın yanı sıra, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer protokol üyeleri katılım gösterdi. - ESKİŞEHİR