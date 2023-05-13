Bahçeli: Yolumuzu kesmek istiyorlar, müsaade etmeyiniz

'YOLUMUZU KESMEK İSTİYORLAR, MÜSAADE ETMEYİNİZ'

Son mitingi Antalya'da yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yarın sandığa gideceğiz, demokratik hakkımız ve vatandaşlık görevimizi doğrudan doğruya yerine getireceğiz. Her vatandaşımdan özellikle ricamdır, mutlaka sandığa gidiniz, mutlaka oyunuzu kullanınız, elbette kaderinize ve geleceğinize kararlılıkla sahip çıkınız. Yarın Anneler Günü'nü kutlayacağız. Yemeyen yediren, giymeyen giydiren, göz nuruyla, binbir emekle bizleri büyüten annelerimizin Anneler Günü'nü can-ı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

"Kılıçdaroğlu'nun Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile sorunu ağırdır. Irak ve Suriye tezkerelerine hayır diyerek PKK'nın emellerine hizmet eden bir şahıstan Türkiye Cumhurbaşkanı olamaz. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor' diyen bir partiden Türkiye'ye hayır gelmez. Beş kuruşa vatan satan, üç kuruşa köle, bir dolara da hain olur. İngiliz The Economist Dergisi, muhalefetin iktidar olması halinde güney sınırlarımız boyunca bir terör koridorunun açılacağını, Türk dış politikasının tamamen değişeceğini, S-400 Hava ve Savunma Füze Sistemi'nin de depoya alınıp çürümeye bırakılacağını iddia etmiş. Kılıçdaroğlu ABD'yi selamlamak amacıyla Rusya'yı hedef almış, son günlerdeki rezil montajlardan, ahlaksız kumpaslardan bu ülkeyi sorumlu tutmuştur. Rusya yönetimi de bu iddiayı reddetmiştir. Kılıçdaroğlu emperyalizmin ağına takılmış, hitabında Türkiye'yi teslim etmek için pusuya yatmıştır. Türkiye'nin Doğu ile Batı arasındaki dengeli politikası sömürgeleşmiş Kılıçdaroğlu'nu çılgına çevirmektedir. Bunu gelsin de Antalya'da söylesin. Sebze üreticilerimizin gözüne baka baka, turizm sektöründe faaliyet gösteren iş adamlarımızın huzurunda yüreği yetiyorsa anlatsın. CHP'nin başına kasetle oturan bu şaibeli şahıs, yeni bir kaset skandalıyla bir cumhurbaşkanı adayının çekilmesine hizmet etmiştir. Haçlı bakiyeleri 14 Mayıs için senaryo geliştirip son kozlarını oynamaktadır. Ne kadar Türk ve İslam düşmanı varsa zalimlerin paravan cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun arkasında durmaktadır."