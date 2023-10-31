Bahçeli: Yeni yüzyıl bölücülüğün kökünü kurutma yüzyılıdır
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, demokrasiden bihaber siyasi çıkarcıları eleştirerek, yeni yüzyılın bölücülüğün kökünü kurutma yüzyılı olduğunu belirtti. Ayrıca, bölge halkı ile teröristler arasında ayrım yapılacağını ve Kürt kökenli kardeşlerin PKK'ya karşı korunacağını söyledi. Ekonomik ve sosyal sıkıntılara çözüm bulmak için geniş kapsamlı projelerin hayata geçirileceğini de vurguladı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni yüzyıl bölücülüğün kökünü kurutma yüzyılıdır"
"Demokrasiden bihaber siyasi çıkarcılar, söz oyunlarıyla dolaylı ifadelerle esasen Cumhuriyet'e yönelik hazımsızlıklarını eş zamanlı seslendirmişlerdir"
"Bölge halkı ile teröristler arasında gerekli ayrımlar yapılacak, Kürt kökenli kardeşlerimiz PKK'ya karşı korunacaktır"
"Yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntılara köklü ve kalıcı çözümler getirilmesi için geniş kapsamlı projeler hayata geçirilecektir"
ANKARA - Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Demokrasiden bihaber siyasi çıkarcılar, söz oyunlarıyla dolaylı ifadelerle esasen Cumhuriyet'e yönelik hazımsızlıklarını eş zamanlı seslendirmişlerdir. Yeni yüzyıl bölücülüğün kökünü kurutma yüzyılıdır. Bölge halkı ile teröristler arasında gerekli ayrımlar yapılacak, Kürt kökenli kardeşlerimiz PKK'ya karşı korunacaktır. Yaşanan ekonomik ve sosyal sıkıntılara köklü ve kalıcı çözümler getirilmesi için geniş kapsamlı projeler hayata geçirilecektir" dedi.