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Bahçeli: Yeni yüzyıl bölücülüğün kökünü kurutma yüzyılıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, demokrasiden bihaber siyasi çıkarcıları eleştirerek, yeni yüzyılın bölücülüğün kökünü kurutma yüzyılı olduğunu belirtti. Ayrıca, bölge halkı ile teröristler arasında ayrım yapılacağını ve Kürt kökenli kardeşlerin PKK'ya karşı korunacağını söyledi. Ekonomik ve sosyal sıkıntılara çözüm bulmak için geniş kapsamlı projelerin hayata geçirileceğini de vurguladı.