Bahçeli, Destici ve Aksakal'dan Erdoğan'a 'geçmiş olsun' ziyareti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen liderlerin görüşmesi basın kapalı olarak gerçekleşti.