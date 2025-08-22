Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan Liderlerinden İşbirliği Vurgusu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan milli lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında "Türkmenistan ve Azerbaycan iki kardeş ülke olarak omuz omuza ilerlemeye devam edecekler" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehrine geldi. Aliyev temasları kapsamında, Türkmenistan milli lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir araya geldi. Aliyev ve Berdimuhammedov arasında gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmede ticaret-ekonomi, bölgesel meseleler ve iki ülke arasındaki iş birliği ele alındı. Aliyev, Berdimuhammedov ile gerçekleştirdiği heyetler arası görüşmede Ermenistan topraklarından geçen Doğu-Batı güzergahında, Azerbaycan'ı Nahçıvan ile bağlayan yeni bir ulaştırma koridorunun hayata geçirilmesinin, Azerbaycan'ın ulaşım ve transit potansiyelini artıracağını ve tüm bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağını belirtti. Aliyev ve Berdimuhammedov, ikili görüşmeden sonra, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in de katılımıyla birlikte üçlü görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede ülkeler ticaret, ekonomi, ulaştırma, iletişim, enerji ve insani alanlarda çok taraflı iş birliğinin geliştirilmesi konularını ele aldı. Görüşmenin ardından liderler basına açıklamalarda bulundu.

"Türkmenistan ve Azerbaycan iki kardeş ülke olarak omuz omuza ilerlemeye devam edecekler"

Türkmen ve Azerbaycan halkları asırlardır bir aile gibi, yaşadıklarını belirten Aliyev, "Bugün iki bağımsız devlet bu geleneklere bağlı kalıyor, onları yaşatıyor ve birlikte yeni ufuklara doğru ilerliyorlar. Türkmenistan ve Azerbaycan iki kardeş ülke olarak omuz omuza ilerlemeye devam edecekler" dedi.

Türkemnistan'dan Fuzuli'ye cami hediyesi

Yakın zamanda işgalden kurtarılan Fuzuli'de Türkmenistan'ın hediyesi olacak caminin de temelinin atılacağını duyuran Aliyev, "Fuzuli'deyken Gurbangulu Berdimuhammedov, Türkmenistan'ın hediyesi olarak Fuzuli'de bir cami inşa etmeyi teklif etti. Bu teklifi minnettarlıkla kabul ettim. Henüz bir ay geçmiş olmasına rağmen, caminin mimari projesi hazır ve yakın gelecekte temeli atılacak" diye konuştu

Hankendi Konfeksiyon Fabrikası'nın, yeniden canlanan Karabağ bölgesine Özbekistan halkının büyük bir armağanı olduğunu ifade eden Aliyev, "Şevket Mirziyoyev'in girişimiyle kurulan bu büyük dikiş fabrikasında şu anda 200'den fazla kişi çalışıyor. Bunların büyük çoğunluğu kadın ve fabrikanın büyümesiyle birlikte çalışan sayısı birkaç kat artacaktır." dedi.

"Deklarasyon Güney Kafkasya'da barış ve iş birliğini güçlendirecek"

Azerbaycan ve Ermenistan arasında ABD'nin başkenti Washington'da imzalanan Ortak Deklarasyon'un, Azerbaycan halkının büyük çabalarının hayata geçirilmesinin bir tezahürü olduğunu belirten Mirziyoyev, "Düşünüyorum ki, bu deklarasyon, Güney Kafkasya'da uzun vadeli barış ve istikrarın sağlanması, ekonomi, ulaştırma, enerji ve insani alanlardaki iş birliğinin büyük potansiyelinin tam olarak gerçekleştirilmesine olanak sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Ülkeler arasında bir çok alanda işbirliğini güçlendirecek anlaşmalara imza atıldı. - TÜRKMENBAŞI