Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aranan Şahısları Yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde 2 şahıs yakalandı. Germencik ilçesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve hırsızlık' suçlarından aranan M.K. ile Söke ilçesinde 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' suçlarından aranan M.A. gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde 2 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Germencik ilçesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve hırsızlık' suçlarından aranan ve hakkında toplam 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.K. ile Söke ilçesinde 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak' suçlarından aranan ve hakkında toplam 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.A. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN