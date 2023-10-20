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Aydın'da 26 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, yurt dışına geçiş hazırlığı yapan 26 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin Akköy Mahallesi'nde toplandığını belirledi. Yunanistan'a geçiş hazırlığı yaptıkları belirlenen 26 düzensiz göçmen, botta yakalandı. Düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.