Atakum Şehir Platformu'nun Beşinci Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

Atakum Şehir Platformu'nun beşinci kuruluş yıldönümünde düzenlenen etkinlik, Samsun'un siyaset, ekonomi, spor camiasının yanı sıra binlerce vatandaşı buluşturdu.

Samsun Atakum Şehir Platformu'nun kuruluşunun beşinci yılı, gerçekleştirilen dev buluşma ile kutlandı. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen ve 2 bini aşkın davetlinin katıldığı buluşmada, coşku dolu anlar yaşandı. Siyasi parti temsilcilerinin, mahalle muhtarlarının, belediye başkan aday adaylarının, sivil toplum kuruluşlarının, spor kulüplerinin, Samsunspor Taraftar Gruplarının, sporcu ve çok sayıda vatandaşın geniş katılım sağladığı etkinlikte, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

"Her yerde biz varız"

Atakum Şehir Platformu Kurucu Başkanı Erkut Erbil, yaptığı konuşmada platformun 5 yılda kat ettiği mesafeyi anlattı. Başkan Erbil, "Biz şehrimizin, ilçemizin tanıtımına, sosyal ve kültürel yaşantısına, istihdamına katkı sağlayacak projeler hayata geçirmek için kurulmuş bir yapıyız. Geride bıraktığımız 5 yılda, birbirinden önemli projelere imza attık. Sadece şehrimizin değil, ülkemizin dertleriyle dertlendik. Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde, Manavgat merkezli yangın felaketinde, Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketinde yardım tırlarımızla ve insan gücümüzle, hep biz vardık. Kovid-19 virüsünün başladığı günden itibaren hayata geçirdiğimiz erzak kampanyalarımız ile her yıl 5 bin 555 aileye erzak ve bin 555 çocuğa bayramlık kıyafetlerini ulaştırıyoruz" dedi.

"Bu başarının arkasında güçlü bir aile var"

Türkiye'nin en güçlü platformlarından birisi olduklarına dikkat çeken Atakum Şehir Platformu Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ahmet Çağdaş Çatoğlu, birlik ve beraberlik mesajları verdiği konuşmada, "Destekçilerimizin ve gönüllülerimizin katkılarıyla imza attığımız çalışmaları anlatırken, rakamların telaffuzu çok kolay geliyor. On binlerce insana dokunmak, yaralarını sarmalarını sarmak, çocukların yüzünde tebessüm olmak büyük bir başarı. Bu başarının arkasında, büyük ve güçlü bir aile var. Bugün bu salonda tüm siyasi partilerin temsilcilerinin bulunması, bizim siyaset üstü bir yapı olduğumuzun ve ülkemize ve şehrimize olan tutkumuzun en net göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Platformun her zaman yanındayız"

Samsunspor Taraftar Grupları adına konuşan Volkan Altun, Atakum Şehir Platformu'nun güçlü bir yapı olduğuna dikkat çekerek, "Bu güçlü yapının her zaman destekçisi olduk. Büyük Samsunspor Taraftar Grupları olarak, Atakum Şehir Platformu'nun bugün gururla anlatılan her çalışmasında yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Atatürk'lü armanın çocukları olarak, armasında Atatürk ve ay-yıldız bulunan bu değerli oluşuma çalışmalarında başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Siyasi temsilcilerden kutlama

Atakum Şehir Platformu'nun kuruluşunun beşinci yıl etkinliğine katılan siyasi partilerin temsilcileri de yaptıkları selamlama konuşmaları ile platformun başarılarını kutladı. MHP İl Başkanı Burhan Mucur, İYİ Parti İl Başkanı Hasan Aksoy, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı İbrahim Yaşar, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdülkadir Köstek, İYİ Parti Atakum İlçe Başkanı Samet İlkin, CHP Atakum İlçe Parti Sekreteri Gökhan Çakır, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Eyüp Aydın, yaptıkları teşekkür konuşmalarında platforma başarılar diledi. Etkinliğe siyasi partilerin aday adayları da katılım sağlayarak, coşkuya ortak oldu. - SAMSUN