Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Mahalle Muhtarlarıyla Saha İncelemesi Yaptı

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, yol bakım ve onarım çalışmalarının son hızla devam ettiği Atakum'da, mahalle muhtarlarıyla saha incelemesi yaptı. Belediye ekipleri tarafından Atakum genelinde asfalt yama, taş parke döşeme çalışmalarının yanı sıra temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, yol bakım ve onarım çalışmalarının son hızla devam ettiği Atakum'da, mahalle muhtarlarıyla saha incelemesi yaptı.

Atakum Belediyesi ekiplerinin kentin dört bir yanında yürüttüğü yol bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Deveci, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Deveci, Küçükkolpınar Mahallesi Muhtarı Ersin Erbil, Esenevler Mahallesi Muhtarı Zeki Topsakal ve Yeşildere Mahallesi Muhtarı Yasin Bakmaz ile yaptığı saha incelemelerinde belediyenin teknik ekibinden bilgi aldı. Muhtarlarla mahallelerdeki çalışmaların son durumunu değerlendiren Başkan Deveci, vatandaşlarla da sohbet etti. Belediye ekipleri tarafından Atakum genelinde asfalt yama, taş parke döşeme çalışmalarının yanı sıra temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

"EKİPLERİMİZ ÖZVERİYLE ÇALIŞIYOR"

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci yürütülen çalışmalarla ilgili, "Belediyemizin teknik ekibi, tam kadro sahada özveriyle çalışıyor. İş makinelerimiz, Atakum'da ihtiyaç duyulan her noktada kullanılıyor. Muhtarlarımızla mahallelerimizde yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunduk ve durum değerlendirmesi yaptık. Sorunlarımızı gidermek için yoğun mesai harcıyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için ara vermeden el birliğiyle çalışıyoruz" diye konuştu.