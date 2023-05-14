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Artvin'de KOAH hastası engelli kadın oksijen tüpü ile oy kullanmaya geldi

Artvin'de KOAH hastası engelli kadın oksijen tüpü ile oy kullanmaya geldi

Politika Haberleri

Artvin'de 61 yaşındaki KOAH hastası kadın tekerlekli sandalyesi ile beraberindeki oksijen tüpüyle oy kullanmaya geldi.

Artvin'de 61 yaşındaki KOAH hastası kadın tekerlekli sandalyesi ile beraberindeki oksijen tüpüyle oy kullanmaya geldi.

Artvin'de KOAH hastası ve obezite olan engelli 61 yaşındaki Meryem İnam, tekerlekli sandalye ve oksijen tüpü ile Artvin Vakıfbank İlkokulunda bulunan 1010 sandıkta oyunu kullandı. Oğlunun ve vatandaşların yardımıyla sandığa getirilen İnam, oyunu kullandı. Vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten İnam, seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni etti. - ARTVİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Vakıflar Bankası Artvin Politika Haberler

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