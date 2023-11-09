Antalya'da Şok Uygulama: 9 Firari Yakalandı

Antalya genelinde 19 farklı noktada, metruk binalar ve şüpheli şahıslar üzerinde eş zamanlı şok uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada bin 494 şahıs sorgulaması yapılırken, 113 araç kontrol edildi; 3 yoklama kaçağına gerekli tebliğ yapılırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca aranan 9 firari yakalandı.

Antalya genelinde 19 farklı noktada, metruk binalar ve şüpheli şahıslar üzerinde eş zamanlı şok uygulama gerçekleştirildi.

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amaçlanan uygulamaya toplam 106 ekip ve 217 personel katıldı.

Uygulamada bin 494 şahıs sorgulaması yapılırken, 113 araç kontrol edildi; 3 yoklama kaçağına gerekli tebliğ yapılırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca aranan 9 firari yakalandı. - ANTALYA