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Ankara politika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da hal esnafını ziyaret etti

Politika Haberleri

Ankara politika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da hal esnafını ziyaret etti

Ankara politika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Meyve-Sebze Toptancı Hali, Balık Hali ve Başkent İlçe Terminalinde esnafla bir araya geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da Meyve-Sebze Toptancı Hali, Balık Hali ve Başkent İlçe Terminalinde esnafla bir araya geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sabah saatlerinde beraberinde İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve partililerle birlikte Yenimahalle'deki Meyve-Sebze Toptancı Hali'ni ziyaret etti. Akşener burada esnafı tek tek ziyaret ederek, sorunlarını dinledi, sebze ve meyve fiyatları hakkında bilgi aldı. Esnaf ile sohbet ederek fotoğraf çektiren Akşener, daha sonra boş sebze kasalarının üzerine oturarak kahvaltı yaptı.

Buradan Balıkçı Hali'ne geçen Akşener, daha sonra Başkent İlçe Terminalinde esnafla bir araya geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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