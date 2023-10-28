Ankara'da Kaçakçılık Operasyonunda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda toplamda 1 ton 588 bitki gelişim ilacı, 10 ton 780 kilogram bitki mantar ilacı ve 10 ton 700 litre bitki böcek ilacı ele geçirildi. Ayrıca, 25 ton sahte gübre ve 525 sahte gübre takip sistemi DNA bandrolü de bulundu.

Ankara'da jandarma ekiplerince kanuna aykırı bir şekilde tarım ilacı üretildiği tespit edilen 2 farklı depoya düzenlenen operasyonda 2 buçuk milyon lira değerinde sahte, kaçak tarım ilacı ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, D.Ç.'nin Mamak'taki deposunda yasa dışı tarım ilacı üretip piyasaya sürme hazırladığında olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, söz konusu depoya düzenledikleri operasyonda 1 ton 588 kilogram bitki gelişim ilacı, 10 ton 780 kilogram mantar ilacı ve 10 bin 700 litre bitki, böcek ilacı ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelerin 2 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.

Bir diğer olayda ise ekipler, Ş.O. ve L.Ç.'nin Mamak'taki depolarında sahte gübre bulundurduklarını tespit etti. Çalışmaların ardından depoya düzenlenen operasyonda piyasa sürülmesi planlanan 525 bin lira değerinde 25 ton sahte gübre ve 525 adet sahte gübre takip sistemi DNA bandrolü ele geçirildi. Olaylarla ilgili D.Ç., S.O. ve L.C. yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA