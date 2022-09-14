Aliyev, Macron ile Ermenistan sınırındaki çatışmaları görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde sınırdaki çatışmada sorumluluğun doğrudan Ermenistan'ın siyasi-askeri liderliğine ait olduğunu ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde sınırdaki çatışmada sorumluluğun doğrudan Ermenistan'ın siyasi-askeri liderliğine ait olduğunu ifade etti. Bölgede sürdürülebilir barış ve güvenliğin sağlanması, barış gündeminin devam ettirilmesinin önemi vurgulandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arayarak Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmadan duyduğu endişeyi dile getirdi. Cumhurbaşkanı Aliyev, söz konusu büyük çaplı provokasyonlardan dolayı sorumluluğun doğrudan Ermenistan'ın siyasi-askeri liderliğine ait olduğuna ve Azerbaycan tarafından misillemede bulunulduğuna dikkat çekti. Aliyev, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır gerilimi konusunun Fransa'nın inisiyatifiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemine çıkarılacağına değinerek bu bağlamda müzakerelerin objektif bir şekilde yürütülmesinin önemine değindi. Görüşmede ayrıca bölgede sürdürülebilir barış ve güvenliğin sağlanması, barış gündeminin devam ettirilmesinin önemi vurgulandı. - BAKÜ