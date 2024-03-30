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Ali Babacan: Asla demokrasiden vazgeçmeyin

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Asla demokrasiden vazgeçmeyin. Asla 'benim oyum kıymetsiz' demeyin. Her oy çok kıymetli. Sandık günü gidip iradenizi mutlaka kullanın." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Van'a gelen Babacan, seçimlere saatler kala son mesajları kadim kent Van'dan vermek istediklerini söyledi.

Babacan, kentin ekonomi ve turizmde istenilen seviyede olmadığını belirterek, bir tabiat harikası olan Van Gölü'nün zamanında tedbirlerin alınmaması, yeteri kadar özen gösterilmemesi nedeniyle gittikçe kirlendiğini ifade etti.

Seçmenleri yarın yapılacak seçimde sandık başına gitmeye davet eden Babacan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Van'daki vatandaşlarımıza, oy kullanacak herkese seslenmek istiyorum. Asla demokrasiden vazgeçmeyin. Asla 'benim oyum kıymetsiz' demeyin. Her oy çok kıymetli. Sandık günü gidip iradenizi mutlaka kullanın. Sadece belediye başkan adayları için değil il genel meclis üyeleri için de destek istiyoruz. Bize düşen sonuna kadar mücadele etmek. Meşru, demokratik siyaset içinde mücadele edeceğiz çünkü bir yanlış başka bir yanlışla düzeltilmez. DEVA Partisi olarak her daim hukukun içinde olacağız. Her attığımız adım meşru olacak. Vatandaşlarımızın, insan olmaktan kaynaklanan her türlü temel hak ve özgürlerini önemseyen bir partiyiz. Sadece önemsemiyoruz, hayata geçirmek için de her türlü gayretin içerisinde olan bir siyasi partiyiz."

Babacan, daha sonra belediye başkan adaylarını tanıttı.

Kaynak: AA / Politika

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