AK Partili Özkan fotoğraf paylaşıp, 'Sıkı dostlar arasına kimse giremez' dedi

Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, sosyal medya hesabından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ile çekildiği fotoğrafı paylaştı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sıkı dostlar arasına kimse giremez" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika