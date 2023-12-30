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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Atatürk Açıklaması

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Atatürk konusunda hassasiyet gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı Atatürk paylaşımında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir. Atatürk konusunda hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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