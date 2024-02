AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ne kara vatanımızdan bir çakıl taşı, ne mavi vatanımızdan bir damla su veririz"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız başımızda olduğu sürece sizler bu salonları, bu meydanları, bu sokakları böyle coşkulu bir şekilde doldurduğunuz sürece hiç kimse Türkiye'ye zerre kadar zarar veremez. Ne kara vatanımızdan bir çakıl taşı, ne mavi vatanımızdan bir damla su veririz" dedi.

Ak Parti'nin 31 Mart Yerel Seçimleri için Osmaniye ilçe ve belde adayları Şehit Mehmet Karacatilki Konferans Salonu'nda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'in katılımıyla açıklandı.

Aday tanıtım toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu seçim karşımızda herkesle her şey için ittifak yapanların sandığa gömüldüğü bir seçim olacak"

Her seçimde olduğu gibi 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde de yollarını istikrarla devam edeceklerini ve zafer kazanacaklarını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, "Bu sandık inşallah karşımızda herkesle her şey için ittifak yapanların sandığa gömüldüğü ve bir daha çıkmadığı bir seçimin imzası olacak. Bunlar memleketin hayrına yaptığımız her işte partimizin kurulduğu ilk günden beri karşımıza çıktılar. O günden beri hiç durmadan duraksama binmeden bu memleket için yapılacak her türlü iyiliğin karşısına dikildiler. Ama sizler bu salonları doldurarak bu meydanları doldurarak bu sokaklar bu mahallelerin demokrasi mücadelemizle nakış gibi işleyerek bütün bu şer cephesinin emellerini, planlarını, kötülüklerini boşa çıkardınız. 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta sizin gayretinizle Cumhurbaşkanımızın yeniden cumhurbaşkanı seçtiniz. Cumhur ittifakını sandıktan en güçlü bir şekilde çıkardınız. Şimdi inşallah adaylarımıza en güçlü desteği vererek en büyük demokrasi zaferlerinden birini altına Osmaniye yazacaksınız" dedi.

"Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik ve bir gece ansızın gittik"

Gazze'de yaşanan katliama değinen Çelik, "Gazze'deki kardeşlerimize karşı katliamın başladığı ilk günden yaptıkları açıklama neydi. İsrail yetkilileri bölgenin haritasını değiştireceğiz dediler. Bölgedeki bütün haritayı değiştireceğiz şeklinde konuştu. İsrail Başbakanı ve bütün bir bölgemizde kaosu bütün bir bölgemizde istikrarsızlığı, ateşlenmesi şeklinde çeşitli eylemleri ortaya koydular. Ama biz, Türkiye'de sizlerin verdiğiniz bu destekle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin istikrarını, gücünü, kuvvetini korumaya devam ediyoruz. Bundan 2 sene öncesini hatırlayın, 3 sene öncesini hatırlayın, etrafımızda sınırımızın hemen yakınında sınırımızın 30 km ilerisinde bir takım odaklar, terör örgütlerine bir takım devletçikler kurdurmaya çalışıyorlardı. Bu devletçikleri sınırımızın dibinde kurdurarak bölgemize yeni istikrarsızlıklar getirip ülkemizi tehdit edecek birtakım gelişmelere imza atmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımız dedi ki, bir gece ansızsın gelebiliriz. ve bir gece ansızın Fırat Kalkanıyla gittik bir gece ansızın Zeytin Dalı operasyonuna gittik ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü için tek vatan için, tek bayrak için tek devlet için tek millet için hepsini darmaduman ettik" ifadelerini kullandı.

"Ne kara vatanımızdan bir çakıl taşı, ne mavi vatanımızdan bir damla su veririz"

Şehitler diyarı Osmaniye'nin istikrarına değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, "Memleket için bir mücadele varsa memleket için bir fedakarlık varsa her zaman bir adım önde olan bu şehitler diyarı ülkemizin en çok şehit veren, memleketi bu duyarlılıkla 2 şeyi korumayı bildi. Osmaniye bir dedi ki ben demokrasi cephesini Cumhuriyeti ülkenin bölünmez bütünlüğünü sandıkta koruyacağım ve onun için Osmaniye her zaman Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği vererek sandıkta bu mukavemetini defalarca gösterdi. Şehitlerimizle verdiğin mücadeleyi gazilerimizle verdiği mücadeleyi sandıkta da iradesiyle şimdiye kadar fazlasıyla gösterdi. Etrafta konuşulanlara da bakmayın, Türkiye'miz ile ilgili kim hangi planı yaparsa yapsın. Cumhurbaşkanımız başımızda olduğu sürece sizler bu salonları, bu meydanları, bu sokakları böyle coşkulu bir şekilde doldurduğunuz sürece hiç kimse Türkiye'ye zerre kadar zarar veremez. Ne kara vatanımızdan bir çakıl taşı, ne mavi vatanımızdan bir damla su veririz. Sonuna kadar biriz, sonra kadar beraberiz. Birlik bizim için dirlik bizim için" şeklinde konuştu. - OSMANİYE