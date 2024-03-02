AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik: 'Daha önceki seçimlerde ittifak yapanlar bu seçimde parçalara bölündü'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Daha önceki seçimlerde ittifak yapanların, altılı, yedili masa kuranların bu seçimde 6, 7, 8 parçaya bölündüğünü, her partinin de kendi içinde parçalara bölündüğünü ve bugün daha 14 Mayıs, 28 Mayıs seçimlerinin üzerinden bir yıl bile geçmeden birbirlerine en ağır lafları söylediklerini görüyoruz." dedi.

Çelik, AK Parti'nin Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki seçim ofisi açılışında, 31 Mart yerel seçimlerine, demokrasi bayramını kutlamaya az bir zaman kaldığını söyledi.

Yerel seçime kadar olan dönemin "son derece kıymetli bir şekilde" değerlendirilmesini isteyen Çelik, seçimlere birlik, beraberlik ve dayanışma içinde güçlü bir şekilde gidilmesi gerektiğini belirtti.

Çelik, 14 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta ortaya koyulan iradenin bir benzerini Adana'da 31 Mart'ta tekrar göstereceklerini dile getirdi.

Merkezi hükümetin verdiği desteklerle Adana'da, şehir hastanesinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar kentin ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetlere imza atıldığını vurgulayan Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fakat en büyük eksiğimiz belediyelerde arzu ettiğimiz güce kavuşmamış olmamızdır. Şimdi bu eksiğimizi gidermek üzere inşallah Seyhan'da Erdal Hatipoğlu kardeşimize 1 Nisan günü yetki vereceğinize inanıyorum. Erdal kardeşimiz sizlerin desteğiyle inşallah Seyhan Belediye Başkanı olduğu zaman, Seyhan'da özlemi çekilen büyük projelere imza atmak, Seyhan'ın çehresine değiştirmek, Seyhan'ı güzelleştirmek, daha iyi noktalara getirmek için merkezi hükümetimizin Adana'ya yaptığı desteklerin, Seyhan'da daha da kuvvetli hale gelmesi için Seyhan Belediyesi'nin Cumhur İttifakı'nda olması lazım."

Çelik, Adana'da yıllardır eksiği duyulan, özlemi çekilen hizmetlerin alınması için büyükşehir konusunda güçlü bir vizyona imza atılması gerektiğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Seyhan Belediye Başkan adayı Hatipoğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir'e destek verilmesini isteyen Çelik, "Fatih ve Erdal kardeşimiz el ele, omuz omuza bu Seyhan'a hizmet etmek için inşallah sizlerin desteğiyle 1 Nisan sabahı bismillah diyerek göreve başlayacaklar. Bu hizmetlerin Seyhan'a kazandırılması için bu güçlü desteği verecekler. Onun için yapmamız gereken bir şey. Seyhan'da 'Erdal Hatipoğlu', Büyükşehirde 'Fatih Mehmet Kocaispir' diyeceğiz." ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın birlik, beraberlik ve bütünlük içinde ve şeffaf bir biçimde seçimlere gittiğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Daha önceki seçimlerde ittifak yapanların, altılı, yedili masa kuranların bu seçimde 6, 7, 8 parçaya bölündüğünü, her partinin de kendi içinde parçalara bölündüğünü ve bugün daha 14 Mayıs, 28 Mayıs seçimlerinin üzerinden bir yıl bile geçmeden birbirlerine en ağır lafları söylediklerini görüyoruz. Kendi masalarını bile ayakta tutamayanların Türkiye'ye, Adana'ya, Seyhan'a vereceği hiçbir hizmet ve yapacağı hiçbir iyilik ve ortaya koyacağı hiçbir katkı yoktur."

Çelik, seçime kadar durmadan, dinlenmeden çalışılmasını, diğer partilere oy vermiş kişilere ulaşılmasını istedi.

Çelik, Yüreğir'de mitinge katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik, daha sonra merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde düzenlenen mitinge katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Çelik, bu mahallenin 14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na çok güçlü destek verdiğini söyledi.

Yeni bir döneme girildiğini ve yeni bir sayfayı açtıklarını aktaran Çelik, "Cumhurbaşkanı'mız önümüzdeki dönemi 'Türkiye Yüzyılı' olarak ilan etti. 'Türkiye Yüzyılı' olarak ilan edilmesi demek, Türkiye'nin her alanda çok daha ileri ufuklara, çok daha yüksek standartlara kavuşması demek. Tabii ki bu aynı zamanda 'Adana'nın Yüzyılı' ve 'Yüreğir'in Yüzyılı' anlamına geliyor. Şimdi inşallah büyükşehirde Fatih Kocaispir kardeşimize destek vererek, Yüreğir'de de Halil Nacar kardeşimizi Yüreğir Belediye Başkanı seçerek Türkiye Yüzyılı'na imza atacağımız yerel yönetimlerde bu dönemi başlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhur İttifakı'nın Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar'ın, şefkatli bir belediyecilikle bütün Yüreğir'i kuşatacak birçok projesi olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız, büyüklerimiz, gençlerimiz, önümüzdeki dönem için bu projelerin her biri vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak. Vatandaşımızın daha iyi, arzu ettiği bir Yüreğir'de yaşamasını sağlayacak. Bazıları çıkıp, 'Ben başka partideyim ama benim gönlüm Recep Tayyip Erdoğan'dan yana. Ben o sebeple yarın bir gün seçimi kazanırsam Cumhur İttifakı'na katılacağım. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına geçeceğim.' diyor. Bu tabii yalan siyasetidir. Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı'nın yanında olan Yüreğir'deki adayımız Halil Nacar'dır. Onun dışında hiçbir kimsenin bizim seçmenimize, vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize dönük bu hitaplarının bir geçerliliği yoktur."