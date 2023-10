AK Parti Sinop İl Başkanı Naim Uğur Giresun: Yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız

Ak Parti Sinop İl Başkanı Naim Uğur Giresun, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi ile ilgili 81 ilde eş zamanlı düzenlenen basın açıklamasında konuşarak, "Yerel seçimlere güçlü bir kadroyla hazırlanacağız" dedi.

AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, İl Başkanlığı binasında 7 Ekim'de "Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri" mottosuyla gerçekleştirilecek olan 4. Olağanüstü Büyük Kongre öncesi basın açıklaması düzenledi. Giresun, "7 Ekim 2023 tarihinde 'Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri' mottosuyla icra edeceğimiz 4. Olağanüstü Büyük Kongremiz öncesinde, geleneksel hale gelen basın açıklamamızı yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. 22 yıllık siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcayan AK Parti, bugüne kadar birçok sınavdan geçmiş, tarihte benzerine pek rastlanmayan badireler atlatmıştır. Bu badirelere karşı her defasında milli iradeye koşmuş, sandıktan başka iktidar yolu tanımamıştır. Yaklaşık çeyrek asırdır; 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplam 17 kez milletimizin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrılan partimizin bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlardan bir diğeri ise dinamik kalmayı başarabilmesidir. AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur. Önümüzdeki yerel seçimlere de güçlü bir kadroyla hazırlanacağız. Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk ve heyecanla çıkacağız" diye konuştu. - SİNOP