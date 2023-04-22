AK Parti Milletvekili Adayı Kadem Mete depremzedelerle bayramlaştı

Ak Parti Muğla Milletvekili Adayı Kadem Mete, Muğla'nın Menteşe ilçesinde KYK yurtlarında kalan depremzedelerle bayramlaşarak birlikte öğle yemeği yedi.

Mete, Menteşe ilçesinde 14 Mayıs seçim çalışması yürüttü. Kredi ve Yurtlar (KYK) Genel Müdürlüğü Turgutreis ve Şahidi yurtlarında barınan depremzedelerle bir araya geldi.

Depremzedelerle tek tek tokalaşan ve bayramlarını kutlayan Mete, hayırlı bayramlar diledi.

Mete, depremzedelerle öğle yemeğini de birlikte yedi. Çocuklarla da bayramlaşan Mete, çocuklara çikolata ikram etti.

Muğla'nın 30 bin civarında afetzedeye ev sahipliği yaptığını belirten Mete, devletin bütün kurumlarıyla, fedakar milletin de gönüllü olarak her zaman depremzedelerin yanında olduğunu kaydetti.

Mete'ye, Menteşe AK Parti İlçe Başkanı Eray Çiçek, ilçe yönetim kurulu, kadın ve gençlik kurulu üyeleri eşlik etti.