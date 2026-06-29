Zeybekci: Terörün Türkiye'ye maliyeti 3,1 trilyon dolar

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, terörün Türkiye 'ye maliyetinin 3,1 trilyon dolar olduğunu söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Erzurum İl Başkanlığı'nın düzenlediği il danışma toplantısına katıldı. İbrahim Erkal Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Zeybekci, 25 sene önce 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin kuruluşunun binlerce yıl geriye gittiğini belirterek, şöyle konuştu:

"AK Parti'nin kuruluşu binlerce yıl geriye gider. AK Parti'nin kuruluşu Efendimize (SAV) kadar gider. AK Parti'nin kuruluşu Orta Asya'daki Bilge Kağan'a kadar gider AK Parti'nin kuruluşu Selahattin Eyyubi'ye kadar gider. AK Parti'nin Alt Parti'nin bir parti olmadığını bizler biliyoruz. Sizler biliyorsunuz, onlar da biliyor. Birileri de biliyor. Birileri de onun için zaten AK Parti'yi kendilerine bir rakip olarak görmüyor bir tehdit olarak görüyor. Bugüne kadar bu topraklarda bu Anadolu topraklarına gelmeyen kalmadı. Nene Hatun destanı, o Gazi Ahmet Muhtar Paşa destanlarını haçlı seferleri. O haçlı seferleri bitmedi bitmeyecek. Bir zamanlar yiğit düşmanlar vardı. Silahını kuşanıp karşımıza çıkıyordu ve gelip dersini alıp gidiyordu. Ama şimdi artık yiğit düşman zamanı değil, kalleş düşman zamanı. Her pisliği, her türlü gayrimeşruluğu yapabilen düşmanların zamanı geldi. Sanal medyasından tutun da her türlü bilgi kirliliğiyle beraber her türlü kalleşliği yapabilen sanal düşmanlar dönemi geldi. Onun için uyanık olmamız lazım. Haçlı seferleri farklı boyutlara geçti. Artık vekillerini savaştırıyorlar, maşalarıyla yürüyorlar veya başka şekilde geliyorlar. Ekonomik savaşlarıyla, sanayi savaşlarıyla ambargolarıyla, başka şeyleriyle geliyorlar. Uyanık olacağız ve uyanık olmaya devam edeceğiz ve bu millet uyandı artık. Türkiye uyandı."

'DÜNYANIN 16'NCI BÜYÜK EKONOMİSİ HALİNE GETİRDİK'

AK Parti'nin muasır medeniyet yolculuğunda önemli bir noktaya getirdiğini anlatan Zeybekci, "Türkiye'yi 2002'den bugüne kadar nereye getirdik? 3 bin dolar milli gelirden 18 bin dolar milli gelire getirdik. Nominal değerlere göre dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi haline getirdik. Dünya Bankası'nın tüketime göre, yani satın alma gücüne göre de dünyanın 11'inci büyük ekonomisi haline getirdik. Bir zamanlar top mermisini veyahut silahını, piyade silahını bile alan Türkiye'den bugün hiç kimseye muhtaç olmayan artık gerek havada gerek denizde gerek karada destanlar yazan bir Türkiye' haline geliyor" dedi.

2 BİN TANE OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ

Ekonomi İşleri Başkanlığı olarak terörün ülkeye verdiği zararla ilgili bir araştırma yaptıklarını kaydeden Zeybekci, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki tüm bilgileri, her şeyi yaptığımız bir çalışma var. Bu terörün Türkiye'ye sadece parasal maliyeti 3,1 trilyon dolar. Bakın bu sadece maliyeti. Türkiye'nin kaybettiği. Bu 3 trilyon kaybedilmemiş olsaydı bu 40 yıl boyunca Türkiye'de her yerde yatırıma dönüşmüş olsaydı ne kadar da fark ederdi diye oralara daha girmedim. Peki 3 trilyon dolarla biz neler yapabilirmişiz: 2 bin tane Osman Gazi köprüsü, 2 bin 400 tane Avrasya Tüneli, Ankara'yla İstanbul'un arasında 714 defa hızlı tren kurabilirmişiz. 273 İstanbul Havalimanı yapabilirmişiz. 750 tane Atatürk Barajı yapabilirmişiz. Bin Yusufeli Barajı. 143 tane Akkuyu Nükleer Santrali'ni yapabilirmişiz. Yıllık 75 milyar dolar. Yıllık her sene Türkiye'nin bu milletin nesillerin ödediği 75 milyar dolar, terörden dolayı Türkiye kaybetmiş. O, 75 milyar kaybedilmemiş olsaydı her sene Türkiye'de bu sanayide ekonomide, ticarette, eğitimde altyapıda da ne bileyim emeklisinde fakirinde dar gelirlisinde dağıtılmış olsaydı Türkiye nerelerde olurdu. Hangi seviyelerde olurdu onlara girmiyoruz. Türkiye'nin şu andaki 18 bin dolardaki milli geliri 24 bin doların üzerinde çıkıyor. Türkiye'nin ihracatı şu anda 273 milyar dolar yaklaşık olarak 400 milyar dolar seviyesini geriyor. Türkiye'de istihdam sayısı çalışan sayısı şu anda 32 milyon, bu sayı 35-36 milyona çıkıyor. Eğer bu terör belası Türkiye'nin başına sarılmış olmasaydı."

'BERABER YÜRÜYECEĞİZ'

Terörün bir Kürt meselesi olmadığını ifade eden Zeybekci, "Bu tamamen birilerinin maşa olarak kullandığı, Türkiye'nin başına örülmüş olan bir çoraptır. Şimdi Allah'ın izniyle hep beraber Türk, Kürt, Alevi, Sünni, Laz, Çerkes aklınıza ne gelirse eğer tek vatan dendiğinde karnı ağrımıyorsa, tek bayrak dendiğinde karnı ağrımıyorsa, tek devlet, tek millet dendiğinde karnı ağrımıyorsa başımızın üzerinde yeri vardır. O benim birebir kardeşimdir. Dünya ahiret kardeşiz hep beraber. Böyle yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle birlikte 'Terörsüz Türkiye'yle ilgili artık bir noktaya gelindi. Mutlaka başarmamız lazım. İç kaleyi güçlendirmemiz lazım. İçeride birlik beraberliğimizi ne gerekiyorsa yaparak perçinlememiz lazım" diye konuştu.

Zeybekci'nin konuşması sonrası danışma toplantısı, basına kapalı olarak devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı