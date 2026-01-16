Bergama Millet Bahçesi'nin Açılışı Gerçekleşti

İZMİR'de Bergama Millet Bahçesi açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Bugünkü yatırım bedeli 960 milyon TL olan bu eser; toplam 52 bin metrekarelik alanda; eski stadyum ve Çamlı Park'ı birleştirerek şehrin merkezine vurulmuş yeşil bir mühürdür. Burada sadece peyzaj yoktur. Şehrin en büyük ihtiyacı olan otopark sorununu çözmek için yerin altına 10 bin metrekare kapalı alana sahip, 300 araçlık otopark inşa edilmiştir" dedi.

İzmir'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından düzenlenen törenle Bergama Millet Bahçesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar ile Şebnem Bursalı, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Bergama Kaymakamı Avni Oral, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve kent protokolü katıldı. Törende konuşan İnan, "Bugün şehrimiz için tarihi bir anı paylaşıyoruz. Yaklaşık 40 yıldır bu şehirde görev yapan her belediye başkanının hayali olan, 'Şehrin kalbindeki bu stadyum taşınsa, burası Bergama'ya nefes aldıran bir parka dönüşse' diye konuşulan o büyük projeyi, bugün nihayete erdirmenin gururunu yaşıyoruz. Devletimiz, Bergama için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Bugünkü yatırım bedeli 960 milyon TL olan bu eser, toplam 52 bin metrekarelik alanda; eski stadyum ve Çamlı Park'ı birleştirerek şehrin merkezine vurulmuş yeşil bir mühürdür. Burada sadece peyzaj yoktur. Şehrin en büyük ihtiyacı olan otopark sorununu çözmek için yerin altına 10 bin metrekare kapalı alana sahip, 300 araçlık otopark inşa edilmiştir. Millet kıraathanesi, kütüphanesi, spor sahaları ve sosyal donatıları ile burası tam teşekküllü bir yaşam merkezidir" diye konuştu.

'KİMLERİN NASIL KÖSTEK OLDUĞUNU DA UNUTMAYACAĞIZ'

Büyük hizmetlerin sancılı olduğunu hatırlatan İnan, şöyle devam etti:

"Bu proje Bergama'ya gelirken kimlerin nasıl köstek olduğunu da unutmayacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu projeyi durdurmak için elinden geleni ardına koymadı. Plan yaptık, mahkemeye taşıdılar. İhale yaptık, itiraz ettiler. 'Pandemi var' dedik, dinlemediler, yine dava açtılar. AK Parti yapamasın, Bergama hizmet alamasın istediler ama biz 'İnadına hizmet' dedik, engelleri tek tek aştık. Dün her plana itiraz edenler, mahkeme kapılarını aşındıranlar, bugün Bakanlığımızın yaptığı son plana sesini çıkarmıyor. Plan, aynı plan. Değişen tek şey, yerel yönetimin rengi. Seçim geçti, yönetim değişti, dükkanlar ve otopark kendi yönetimlerine geçti, o hukuki itirazlar bir anda bıçak gibi kesildi. Dün 'İstemeyiz, yanlış' dedikleri proje, bugün mülk sahibi olunca tatlı geldi. İşte bu ikircikli tavırdır, bu samimiyetsizliktir. İşinize gelince 'hukuk', işinize gelince 'sus pus'. Biz bu çifte standardı Bergama halkının vicdanına ve takdirine bırakıyoruz."

'BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN BERGAMA'NIN KAZANMASIDIR'

Projenin yanında belediye imkanlarıyla inşa edilen esnaf çarşısına değinen İnan, şunları söyledi:

"Burası Bergama Belediyesi için çok kıymetli bir kaynağa dönüşmüştür. Bizim dönemimizde yaklaşık 30 milyon TL maliyetle şehre kazandırılan bu ticari alanlar, öğrendiğimiz kadarıyla 110 milyon TL bedelle değerlendirilerek, belediyenin kamuya olan borçlarının ödenmesinde kullanılmıştır. Yani yapılan bu yatırım, bugün Bergama Belediyesi'nin mali yükünü ciddi oranda hafifletmiştir. Bizim için önemli olan Bergama'nın kazanmasıdır. Yapılan hizmetin belediyemize böyle bir finansal katkı sağlamasından ancak memnuniyet duyarız. Kamuoyunda geçmişteki arazi takaslarıyla ilgili bazı yanlış anlaşılmalar olabiliyor. Bakanlığa devredilen arazi, vaktiyle Sümerbank'tan sembolik olarak 1 TL bedelle belediyeye kazandırılmıştı. O takaslar neticesinde bugün şehrimizde gençlik merkezi ve kapalı spor salonu gibi eserler vatandaşımıza hizmet vermektedir. Burada tek üzüntümüz, yeni stadyum yapımı için Spor Toto'dan tahsis edilen 72 milyon TL'lik hibenin, süresi içinde değerlendirilememesi ve kaynağın geri dönmüş olmasıdır. Temennimiz; bundan sonraki süreçlerde Bergama'nın menfaatine olan bu tür kaynakların daha titizlikle takip edilmesidir."

'GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ'

Dünyanın şu an büyük bir konut kriziyle boğuştuğunu dile getiren İnan, şöyle konuştu:

"Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti destan yazıyor. 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık. O büyük yıkımın ortasında TOKİ'nin bölgede inşa ettiği 133 bin konutun bir tanesinin bile camı kırılmadı. Bizim hedefimiz net, 500 bin sosyal konut. Sadece bu proje kapsamında İzmir'imize tam 22 bin yeni konut ayırdık. Buradan yıllarca TOKİ'ye dava açan, her projemizi mahkemeye taşıyan yerel yönetimlere sesleniyorum; siz İzmir'in dönüşümüne engel oldunuz. Siz TOKİ'ye takoz oldunuz. Vatandaş sağlam eve kavuşmasın diye direndiniz. İzmirlinin sizden tam 25 yıllık alacağı var. İzmirliyi sağlıksız binalara mahkum ettiniz. Burada İzmirlinin hakkını savunuyoruz. 'Bergama'ya ne yapıldı?' diyenlere, yaptıklarımızı gururla anlatın. Şehir merkezinde 25 bin haneye doğal gaz arzını sağladık. 42 kilometre hat döşedik. Bergama çevre yolu, Soma-Kınık hattı, Güney Çevre Yolu, Fevzipaşa Üst Geçidi ve Yenikent Alt Geçidi'ni tamamladık. TOKİ 1'inci ve 2'nci etapları bitirdik, 3'üncü etapla binlerce aileyi ev sahibi yaptık. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni açtık. Şimdi hedefimiz 400 yataklı bölge hastanesi. Musacalı Barajı yüzde 90 seviyesine geldi, Seklik Göleti bitti. Zeytinpark, GES Santrali, modern hayvan barınağı, e-imar uygulaması gibi vizyon projeleri hayata geçirdik. Bergama'nın tarihine sahip çıktık. Yıllardır konuşulan Selinos Antik Kanalı Projesi'nde 1'inci etabı bitirdik, Bergama'yı Venedik gibi yapacak proje devam ediyor. Gece Müzeciliği ile Akropol ışıl ışıl olacak, Bergama kazanacak, esnafımız kazanacak. Bergama'yı UNESCO dünya mirası olarak görüyoruz, gözümüz gibi bakıyoruz."

'İZMİR'İN ÇÖPÜNÜN BERGAMA'DA BERTARAF EDİLMESİ YANLIŞINA ASLA İZİN VERMEYİZ'

Kırmızı bir çizgilerinin olduğunu ve İzmir'in çöpünün Bergama'da bertaraf edilmesine izin vermeyeceklerini belirten İnan, "Buradan Büyükşehir Belediyesi'ni net bir dille uyarıyorum; biz Bergama'ya böyle millet bahçeleri, yeşil alanlar, turizm projeleri kazandırmanın derdindeyiz. UNESCO mirası Bergama'ya yakışmayan, çevre felaketine zemin hazırlayan İzmir'in çöpünün Bergama'da bertaraf edilmesi yanlışına asla izin vermeyiz. Birileri İzmir'de çöp dağları oluştururken, biz İzmir'in dört bir yanını millet bahçeleri ile donatmaya devam edeceğiz. Bu projeyi AK Parti döneminde başlattık, bitirdik. Ama bugün bu eseri; otoparkıyla, dükkanlarıyla, yeşiliyle birlikte Bergama Belediyesi'ne emanet ediyoruz. Belediyemize 960 milyon TL değerinde büyük bir varlık devrediyoruz. İnanıyoruz ki mevcut yönetim de bu emanete sahip çıkacak, siyasi ayrım gözetmeksizin burayı Bergamalıların huzurla vakit geçireceği bir alan olarak yaşatacaktır" ifadelerini kullandı.

'TOPLANMA MERKEZİ OLARAK DA HİZMET VERECEK'

Millet Bahçesi'nin, Bergama'ya şehircilik, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak önemli bir değer katacağını söyleyen TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, şunları söyledi:

"Bu alan eskimiş ve atıl vaziyette duran stadyum ve çevresindeki iş yerlerinin yerine yapılmıştır. 49 bin metrekarelik proje alanı ve 14 bin metrekarelik Çamlı Park olmak üzere toplamda 63 bin metrekarelik bir alan millet bahçesi olarak inşa edilmiştir. Çevre düzenlemeleri kapsamında çocuk oyun alanları, tenis ve basketbol sahaları, biyolojik gölet, macera parkuru, yürüme ve bisiklet yolları ile dinlenme ve piknik alanı, tematik bahçe, etkinlik meydanı ve 11'i engelli olmak üzere toplam 230 araçlık otopark yer almaktadır. Kıraathane binası içerisinde ise 28 adet ticari birim, kafeterya, kütüphane, mescitler, sığınak ve çocuk oyun alanları bulunmaktadır. Her yaştan insanın keyifle vakit geçirebileceği bu mekanda, çocuklarımız eğlenerek doğayı ve çevreyi deneyimleme ve doğal yaşamı yakından tanıma şansı bulacaklardır. Burası aynı zamanda afet anlarında vatandaşımızı ağırlayan bir toplanma merkezi olarak da hizmet verecek."

'ORTAK YAŞAM ALANLARINA DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Tarihiyle binlerce yıla tanıklık eden Bergama'yı, bugün geleceğine nefes aldıran bir esere daha kavuşturduklarını belirten AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Bugün burada insanı merkeze alan bir anlayışın, çevreye saygılı bir vizyonun ve eser siyasetine dayalı güçlü bir devlet iradesinin somut bir örneğini milletimizle buluşturuyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Bergama Millet Bahçesi, betona teslim olmayan, şehrini nefessiz bırakmayan, çocuklarını, gençlerini, yaşlılarını düşünen bir yönetim anlayışının eseridir. Bizim şehir anlayışımızda yeşil alan bir lüks değil, bir haktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla millet bahçeleri, şehirlerimizin akciğeri, insanımızın nefes alanı, gelecek nesillerimizin emanetidir. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında atıl alanları, beton yığınlarını, kaderine terk edilmiş yerleri milletimizin ortak yaşam alanlarına dönüştürüyoruz" dedi.

'ESER SİYASETİNİ HEP BERABER GÖRMEKTEYİZ'

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ise "Milletvekili arkadaşlarımıza bu projeyi paylaştım ve o noktadan sonra bu mutlu tablo ile büyük eseri Bergama'mıza kazandırmış olduk. Her şey hayal etmek ile başlıyor ama hayal ettiklerinizi sürekli söyleyip gerçekleştiremezseniz hayalperest olursunuz. Bu hayalleri gerçekleştirmek için de sağlam bir irade lazım ve hamdolsun ki o da Türkiye'de 25 yıldır Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'da var, Bergama'da var. İzmir'de de Türkiye'de de eser siyasetini işte hep beraber görmekteyiz" diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da "Özellikle AK Parti döneminde Bergama'ya yapılan yatırımlar hem Bergama'mızın hem de İzmir'in çehresini değiştirdi. Özellikle İzmir-İstanbul Otoyolu, Çanakkale bağlantısı ve Çandarlı Limanı başta olmak üzere Bergama'yı gerçekten çok önemli bir alana, noktaya taşıdı" ifadelerini kullandı.

Yerel yöneticiler olarak kentte hizmet ederken siyasi ayrımlardan uzak, ortak akıl ve sorumluluk anlayışıyla hareket etmeyi bir görev bildiklerini aktaran Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Bergama Millet Bahçesi'nin bu anlayışın bir ürünü olduğunu söyledi.