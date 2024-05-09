Üye Girişi
Haberler

AK Parti İzmir İl Başkanı: Karşıyaka Belediyesi'nde Haciz İşlemi Skandalı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Karşıyaka Belediyesi'nde yapılan haciz işlemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Saygılı, Cemil Tugay'ı suçlayarak, bu durumu İzmir kamuoyuna açıklamakla yükümlü olduğunu belirtti.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Karşıyaka Belediyesi'nde alacaklısını makam odasına hatta halkla ilişkiler birimindeki masa ve sandalyelerin başına dikecek kadar büyük bu ayıbın sahibi Cemil Tugay'dır." ifadesini kullandı.

Saygılı, sosyal medya hesabından, Karşıyaka Belediyesi'nde yapılan haciz işlemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP'nin ilçeleri yönetemeyenlerle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yönetme ısrarını sürdürdüğü için bu manzaraların daha çok görüleceğini belirten Saygılı, şunları kaydetti:

"Ardında makam odasına haciz getirdiği bir belediye bırakan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın durumu aslında hiç de yabancı değil. Hatta, tarihin tekerrürü. Çünkü geçtiğimiz 5 yıl boyunca da İzmir'i, daha önce başkanlık yaptığı Seferihisar'ı enkaza çeviren CHP'li Tunç Soyer yönetmişti. Bir belediyenin en temel işlerinden biri olan park, bahçe, çocuk oyun alanı gibi kalemler için belediyeye haciz getirecek, Karşıyaka Belediyesi'nde alacaklısını makam odasına hatta halkla ilişkiler birimindeki masa ve sandalyelerin başına dikecek kadar büyük bu ayıbın sahibi Cemil Tugay'dır ve bu durumu İzmir kamuoyuna açıklamakla yükümlüdür."

Kaynak: AA / Politika

Cemil Tugay Karşıyaka AK Parti İzmir Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASLI HÜNEL İLE GELİN EVİ CANLI İZLE! Gelin Evi son bölümde neler oldu? 8 Mayıs... YALI ÇAPKINI SON FRAGMAN CANLI İZLE! Yalı Çapkını 69. bölüm fragman FULL İZLE! #127916 SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI! 36 bin sağlık çalışanı alım başvuru kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? 10 MAYIS BİM AKTÜEL ürünler kataloğunda neler var? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! Doğal Taşların Özellikleri ve Faydaları: Hangi Kristal Ne İşe Yarar? BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı ne zaman 2024? MEB BİLSEM sınav belgesi yayınlandı mı? Sonuç tarihi ne zaman açıklanacak? ÖĞRETMEN ATAMALARINDA MÜLAKAT NASIL OLACAK? Mülakat değişti mi, ne olacak? Anneler günü anlamlı sözler! #128144 Anneler günü için anlamlı ve kısa mesajlar neler? Mülakat sistemi kalkacak mı? MEB öğretmen atamalarında yeni mülakat sistemi nedir? Trafik haftası ne zaman 2024? Trafik haftası hangi hafta, ayın kaçında? Öğretmen atamalarında mülakat değişiyor mu? Öğretmen atamalarında yeni mülakat sistemi ne olacak? İŞKUR en çok açık olan meslekler neler? #128204 Türkiye'de en kolay iş bulunan meslekler hangileri? Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Sosyal yardım mayıs ayı ödemeleri yattı mı? 1 Nisan hangi burç? 1 Nisan'da doğanlar hangi burç oluyor? 1 Nisan tarihi hangi burç olur? Gelire göre tarife nedir? Gelire göre tarife ne demek, nasıl oluyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title