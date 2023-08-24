AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AKhisar İlçe Teşkilatını Ziyaret Etti

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu yaşadığı kazanın ardından ilk ziyaretini AK Parti Akhisar İlçe Teşkilatına yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi süreci ve gelecek planları hakkında açıklamalarda bulundu. Yenişehirlioğlu'nun yaşadığı zorlu süreç ve parti çalışmaları üzerine yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ömer İşçi, AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve partililer tarafından karşılanan Bahadır Yenişehirlioğlu 027 plakalı özel otomobili ile geldi.

İlk olarak söz alan AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer, "Bugünün özelliği bir kaza geçiren vekilimizin sağlığına kavuşması ile beraber bizler de bir karşılama töreni düzenleyelim dedik. Bugün hep beraber bunun için buradayız" dedi.

Kaza süreci ardından ilk kez doktorların izni ile ziyaretlere başladığını ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Malumunuz Akhisar'a gelirken bir trafik kazası geçirmiştik. Kötü bir kazaydı Allah kimseye göstermesin. 3 aydır sırt üstü yatıyorduk. 8 ay daha sürecek. Doktorlar izin verdiği için ben özellikle ısrar ettim, Çünkü Akhisar benim için çok önemli. Özellikle Akhisar'dan başlayarak Manisa ziyareti gerçekleştireceğim. 1 ay boyunca Afyon'da kaldım, yoğun bir tedavi sürecim oldu, sonra hava ambulansı ile İstanbul'a sevkim sağlandı. 2 aydır da İstanbul'da sırt üstü yatıyorum. Malumunuz belim kırılmıştı, kaburgalarımda kırıklar vardı, kafatasımda çatlaklıklar vardı. Elhamdülillah iyiye gidiyorum, kendimi iyi hissediyorum. Bu süreçte atlatacağız. Manisa ve Akhisar'ımız da önemli atamalar gerçekleşti. Çok değerli valimiz, çok değerli emniyet müdürümüz, çok değerli rektörümüz Manisa'mız için atamalar gerçekleşti. Akhisar için de kaymakamımız gerçekleşti. Benim bunları ziyaret etmem gerekiyor, bugün sabah Kaymakam beyi ziyaret ettim. Yine burada sivil toplum örgütü temsilcileri ile görüşmelerimiz olacaktır" dedi.

"Kendimizi yerel seçimlere kilitledik"

Yerel seçimlere de değinen Yenişehirlioğlu, "Önümüzdeki yerel seçimler bizim açımızdan son derece önemli Türkiye'nin meselelerini biliyoruz, özellikle kendi bölgemde Manisa'nın Akhisar'ın meselelerini biliyoruz. Çünkü bütün paydaşlarla görüşüyoruz, onların görüşlerini alıyoruz, kişiler, vakıflar, dernekler, sivil toplum kuruluşları, vatandaşımıza kulak veriyoruz. Ne yaparız da belediye seçimlerinde bulunduğumuz bölgeyi daha da ileri seviyeye taşıyabiliriz. Belediyecilik çok önemli çünkü. AK Parti birlik ve beraberlik içerisinde çalışmasını sürdürüyor. AK Parti'de ayrıcalık söz konusu değil, AK Parti'de bir kavga söz konusu değil, sen başa geldin, ben başa geldim sen idare edeceksin, ben idare edeceğim kavgaları kayıkçı kavgaları AK Parti çatısında barınmıyor. Biz bölgemizin milletvekilleri ile il başkanımız ve ilçe başkanlarımızla bu çalışmaya yani yerel seçimlere kendimizi kilitledik" diye konuştu.

"Akhisar Belediyesi'ni almak istiyoruz"

Akhisar Belediyesini mutlaka almak istediklerini anlatan Yenişehirlioğlu, "Değişiklik arz eden 8 ilçemizde de ilçe başkanlarımızı değiştiriyoruz. Hepimizin birlikteliği ile organizesiyle bu çalışmalar yürütülüyor. Amacımız kendini ifade edebilen AK Parti politikalarını benimsemiş insanı ile halkıyla doğru iletişim kuran idarecileri başa getirmek. Çünkü bunun seçimlere büyük etkisi olduğunu biliyoruz. Biz diğer muhalefet partileri gibi herhangi bir kavga içerisinde değiliz. Yönetim zafiyetimiz ve yönetim boşluğumuz yok. Genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız en üst tepede olmak şartıyla silsile yoluyla aşağıya doğru birlik ve beraberlik içinde yerel seçimler için çalışmalarımızı Türkiye'nin dört bir tarafında yürütüyoruz. Halk buluşmaları tertip ediyoruz. Ben yataktan Zoom vasıtasıyla bütün ilçelerle birlikte çalışmalarımı yürüttüm. Yatarken bile insan çalışabilir. Çünkü biz çalışmak mecburiyetindeyiz. Allah nasip eder, halkımız teveccüh gösterir bizler onlara layık olursak Akhisar Belediyesi'ni de almak istiyoruz, kazanmak istiyoruz" dedi. - MANİSA