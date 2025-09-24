AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu: 'CHP'de büyük bir kargaşa, koltuk kavgası ve iç çekişme görüyoruz'

Eskişehir'de konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirerek, "Yolsuzluk, hırsızlık ve arsızlık yapanları temizlemesi gerekirken; hadsiz bir şekilde yalan ve iftira ile Türkiye'yi yöneten milli iradeyi dış ülkelere şikayet eder pozisyonla gündemi meşgul etmeye çalışıyor" dedi.

Eskişehir'de bir otelde, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Programı' kapsamında kahvaltı programı gerçekleştirildi. Partililerin ve basın mensuplarının katılım gösterdiği program, kentteki çalışmaları anlatan video gösterimiyle başladı.

"Eskişehir'in Türkiye'ye muazzam bir katma değer ürettiğini görüyoruz"

Programda konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Eskişehir'in Türkiye'ye muazzam bir katma değer ürettiğini; insan gücüyle, beyin gücüyle, kültürüyle, turizmiyle, tarımıyla, sanayisiyle, enerjisiyle çok büyük katkılar verdiğini görüyoruz. Biz Eskişehir'imizin daha fazla hizmete ve esere muhatap olması için elimizden gelen her türlü gayreti birlikte gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle bugüne kadar kim bir eserle hizmet kazandırdıysa teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"CHP'de büyük bir kargaşa, koltuk kavgası ve iç çekişme görüyoruz"

Sözlerinin devamında CHP'yi eleştiren Akbaşoğlu, "Biz bu hizmet ve eser üretirken, 81 vilayetimize milletimizle omuz omuza, gönül gönüle, geleceğe daha büyük hedeflere adımlar atarken; acaba CHP Genel Merkezi, genel başkanı ve yönetimi hangi konularla meşgul oluyor? Biz hizmet ve eser üretirken onlar kaos, kargaşa ve hakaret üretiyorlar. Eskiden '3 Ç ile anılırlardı: Çöp, çukur, çamur. Şimdi ise '3 K' ile anılıyorlar: Kavga, kriz, kaos. Şöyle bir bakın; onların gündeminde ne var, bizim gündemimizde ne var? İkisinin mukayesesi hep beraber ortaya koyalım, mahşeri vicdanımızda, zihnimizde bir tartalım. Biz KAAN'ı, TOGG'u, hızlı treni, büyük hizmet ve eserleri, istihdamı artıran bölgelerin daha da ileriye taşıyalım, Türkiye Yüzyılı hedefini gerçekleştirelim, Türkiye'yi dış politikada çok daha farklı noktalara taşıyalım derken, Terörsüz Türkiye'yle Türkiye'nin hedeflerini hep beraber ortaya koyarken; CHP'ye dönüp baktığımızda büyük bir kargaşa, bir koltuk kavgası, bir iç çekişme ve buradan da olayları çarpıtarak AK Parti'yi, hükümetimizi, devletin organlarını yıpratmaya dönük bir inkar, rest siyaseti yürüttüğünü görüyoruz. Hırsızlık, yolsuzluk ve arsızlığın diz boyu olduğu, herkesin gördüğü, duyduğu ve bildiği meselelerde kendini temizlemesi, sineye çekmesi, hırsızlık ve yolsuzluklara bulaşanların kulağından tutup partisinden ihraç etmesi gerekirken; onlara sahip çıkarak Türkiye'yi emperyalistlere ve siyonistlere jurnallemeye çalışan bir muhalefet anlayışıyla, yaklaşımıyla karşı karşıyayız. Bu Türkiye için bir kayıptır" ifadelerini kullandı.

"Yalan ve iftira ile Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye çalışıyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yolsuzluk, hırsızlık ve arsızlık dosyaları üzerinde 'özgürleşememiş' durumda oturduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, "Onları temizlemesi, bu milletin yetiminin, beytülmalinin hakkına tecavüz eden herkese haddini bildirmesi gerekirken; kendisi hadsiz bir şekilde yalan ve iftira ile Türkiye'yi yöneten sağlam iradeyi, milli iradeyi dış ülkelere şikayet eder pozisyonla, bir tavırla Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye çalışıyor. Türkiye'nin lehine değil, milletin lehine değil, CHP'lisiyle AK Partilisiyle, MHP'lisiyle, Saadet Partilisiyle, bütün seçmenlerimizin lehine değil, aleyhine bir tutum ve davranış sergiliyor. Dolayısıyla bütün bu mukayeseyi de milletimiz net bir şekilde görüyor, yapıyor ve takdirini ortaya koyuyor" dedi.

"Kaos oluşturmaya çalışan muhalefet anlayışını milletimizin vicdanına havale ediyorum"

'Terörsüz Türkiye' sürecine de değinen Akbaşoğlu, "Şu içinde bulunduğumuz son hadiseleri bir incelediğimizde gerçekten Türkiye'yi dış politika noktasında büyük ve güçlü Terörsüz Türkiye olarak terörsüz bölgeye açılan bir kapı olma özelliğini pekiştirmesi gereken, milli politikalara destek verilmesi gereken bir aşamada Türkiye'yi yalnızlaştırmaya, içeriden karıştırmaya, kaotik bir ortam oluşturmaya dönük muhalefet anlayışını milletimizin vicdanına, mahşeri vicdanına havale ediyorum. Burada kimin hangi rolü üstlendiğini, kimin milletimizin ve devletimizin çıkarları, menfaatleri ve geleceğine kötü bir tutum sergilediğini, kimin kaos, kargaşa, yalan ve iftira, hırsızlık ve yolsuzlukla Türkiye'nin aleyhine bir tutum ve davranış içerisinde olduğunu milletimiz net bir şekilde görüyor, biliyor ve ona göre hareket ediyor. Bu konuda siz değerli teşkilat mensup, sivil toplum kuruluşlarımızın bu konuları bütün vatandaşlarımıza yüz yüze onlara aktarmalarını ve Türkiye'yi bu konudaki hedeflerini gerçekleştirme iradenizi net bir şekilde ortaya koymamızı hatırlatıyorum" diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye hiçbir pazarlığın sonucu ortaya çıkmamıştır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu 'Terörsüz Türkiye' sürecini adım adım gerçekleştirme yolunda önemli bir süreç yaşandığına dikkat çeken Akbaşoğlu, "Terörsüz Türkiye teröristin tamamen temizlendiği, Türkiye'nin vekalet savaşlarıyla emperyalistlerin ve siyonistlerin uğraştırdığı, uğraşmak zorunda kaldığı bir sürecin hem şerde hem bölgesinde artık son bulduğu bir dönemi ifade ediyor. Evet, milli ve savunma sanayimize geldiğimiz bir nokta var. Bu nokta Türkiye'yi her alanda güçlendirdi. Allah'a çok şükür. Bu manada teröristlerin inlerini yerle yeksan ettik. Türkiye'de terörü ortadan kaldıran bir sağlam iradeyi milletimiz 23 yıldır iş başında tutuyor. İstiyoruz ki, Türkiye terör konusuyla uğraşmasın ve ayağına prangalar vurularak asıl hedeflerine varmasının geciktirilmesi süreçleri bir an evvel aşılsın. Terörsüz Türkiye'yle, terörsüz bölgeyle, Irak'ın, Suriye'nin toprak bütünlüğünü muhafaza etmek suretiyle Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla bölgemizin tamamen terörsüz bir geleceğe emin adımlarla birlikte yol yürümesini gerçekleştirecek bir süreci hep beraber hayata geçirelim. Terörsüz Türkiye her zaman ifade ettiğimiz gibi, hiçbir pazarlığın sonucu ortaya çıkmamıştır. Her zaman şehit ve gazilerimizin o ruh ve mana iklimiyle birlikte, 'tek millet, tek bayrak ve tek vatan, tek devlet' ilkelerinden asla ve kat'a taviz vermeden, hep beraber Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle bir ve beraber olarak sağlam bir iradeyle Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirme iradesinin sonucudur" dedi.

"Eskişehir'e yapılan yatırım 367,1 milyar TL'den fazladır"

AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak da, "Güzel şehrimiz Eskişehir'e AK Parti hükümetlerimiz tarafından Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda yapılan yatırım ve destek tutarı masalarımızda bulunan broşürlerde detaylarıyla birlikte yazdığı gibi 367,1 milyar TL'den fazladır. 'Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür' demiş Muallim Naci. Yani insan hafızası unutur, unutkandır. O halde bir kez daha yatırımlarımızı özetlemekte fayda var. Adalet Sarayı, Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi, eskisine oranla 10 kat daha büyük İl Halk Kütüphanesi, yüksek hızlı tren, 33 bin kişilik stadyum, çevre yolu üzerindeki batçıklar, onlarca restorasyon projesi, kamu binalarının yenilenmesi, 20 bine yaklaşan depreme dayanıklı konut, sayesinde bu yıl dahi tek bir öğrencimizin açıkta kalmadığı ücretleri 750 lira ile 1250 lira arasında değişen 20 bin kapasiteli KYK yurtları, seneye tamamlanması planlanan Eskişehir'imizin limanlara bağlanmasını sağlayacak Eskişehir OSB-Hasanbey Lojistik Merkezi Demiryolu Bağlantı yolu ve daha niceleri. Bakın, bunlar genel ve büyük projeler. Detaylara girmedim. Peki, bu projeler yetti mi? Yetmedi. Hükümetimiz yatırımlarına durmaksızın devam ediyor" ifadelerini yer verdi.

"3 bin 109 konutumuzun anahtar teslimi tamamlandı"

TOKİ'nin çalışmalarına değinen Başkan Albayrak, "Odunpazarı ilçemizde CHP'li zihniyetin geciktirmesine rağmen 3 ay kadar önce 3 bin 109 konutumuzun anahtar teslimi tamamlandı. Nasipse bu sene içerisinde İnönü ilçemizde 126, Mihalıççık ilçemizde 142, Mihalgazi ilçemizde 71, Beylikova ilçemizde ise 189 adet konutun teslimi de hemşehrilerimize yapılacak. Bitti mi? Bitmedi. TOKİ tarafından Odunpazarı ilçemize bin 800, Günyüzü ilçemizde 124, Han ilçemizde 111, Mahmudiye ilçemizde 101, Seyitgazi ilçemizde 88 ve Mihalgazi ilçemize ise 2. Etap 86 adet konut kazandırmak için düğmeye basıldı. Buradan destekleri için kıymetli milletvekillerimize, sayın Bakanımız Murat Kurum'a ve ekibine şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

"CHP'li yerel yönetimler, sorun çözmek yerine fotoğraf çektiriyor"

Bu çalışmalar hayata geçirilirken Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerinin ne yaptığını soran Başkan Albayrak, "Trafik, su ve kentsel dönüşüm gibi temel sorunlar karşısında hangi somut adımlar atıldı? Basın bültenleri, dubalar ve sosyal medya paylaşımları dışında gözle görülür, elle tutulur bir çözüm kazandırabildiler mi? Basın bülteni var, duba var, açılış var ama çözüm yok. Eskişehir'de CHP'li yerel yönetimler, sorun çözmek yerine fotoğraf çektiriyor. Şehrin her ihtiyacı, sözde bir afişle geçiştiriliyor. ve Eskişehirliler, bu vitrin belediyeciliğine mahküm ediliyor. İşte bu sebeplerden Eskişehir için sorumluluğumuz çok daha fazla durumdadır. Yorulmayacak, Eskişehir teşkilatı olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Sözlerime son verirken geçtiğimiz gün BM'de her zaman olduğu gibi dünya beşten büyüktür diyen sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyor, Filistin'de ve Müslüman coğrafyasında kardeşlerimize yapılan zulümlerin son bulmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nebi Hatipoğlu, Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan ile MKYK üyeleri, STK temsilcileri ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR